欧盟出台新规 违规科技巨擘面临巨额罚款

（早报讯）欧盟颁布新规，亚马逊、苹果、面簿和Alphabet旗下谷歌等科技巨擘必须改变它们在欧洲的商业行为，否则将面临高达年收入10%的巨额罚款。

路透社报道，欧盟周二（15日）公布数据使用新措施，旨在保护欧盟的广大消费者和企业，确保掌控庞大在线平台数据的这些科技公司与较小竞争对手共享数据，并对其用户发布的内容承担更大责任。

其中一套《数码市场法》（DMA）是针对所谓的网上平台“守门人”（Online Gatekeepers），即过去三年在欧盟的年营业额超过65亿欧元（约105亿新元）、市值650亿欧元以及在至少三个欧盟国家提供核心平台服务的企业。

第二套规则为《数码服务法》（DSA），针对的是拥有超过4500万用户的在线平台。

如果一家公司“系统性违反”其义务，可能会被欧盟委员会勒令进行行为和结构改革，例如剥离业务。如果在五年内被欧盟罚款至少三次，相关公司将被视为系统性违规。

美国商会执行副总裁布里里安特发表声明说，欧盟此举“似乎意在惩罚对欧洲经济增长和复苏进行了大量投资的成功企业。”

欧盟内部市场专员布雷顿驳斥新规具歧视性的指控，他在周二的记者会上说：“欧洲欢迎所有投资者。我们的责任是指引方向和制定规则，以保护我们的重要领域。”