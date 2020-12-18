全球芯片荒 笔电手机恐面临生产延误

（早报讯）正当消费者需求从冠病大流行谷底反弹之际，多家汽车及电子装置制造商纷纷对全球性芯片短缺敲响警钟，芯片荒已导致生产进度延误。

路透社报道，相关行业高管和分析师指出，多个因素造成芯片短缺问题，包括遭美国制裁的中国华为拼命扫货、日本一家芯片厂发生火灾、东南亚的防疫封锁措施以及法国工人罢工等。

但更根本的问题在于，多数掌握在亚洲业者手中的8寸晶圆厂一直投资不足，这表示，当5G手机、笔记型电脑及汽车需求回升速度快于预期时，芯片厂商在满足市场供应需求方面显得力不从心。

深圳硬体采购谘询公司Sand and Wave首席执行官说，整个电子业都面临零部件短缺问题。

日本一家电子元件供应商的消息人士也表示，该公司正面临WiFi和蓝牙芯片短缺问题，预计会延迟超过10个星期。

中国的消费需求，尤其是汽车需求，从冠病危机影响中恢复的速度超乎预期，而欧美国家对笔电和手机等产品的订单也出现了回升。

Omdia资深分析师安德森说：“由于（这些产品）都在争夺相同的制造工厂资源，因此短缺现象在所有行业比比皆是。这些只是目前最突出的例子。”

中金公司分析师黄乐平在12月11日的报告中表示，芯片短缺的其他短期诱因包括电信巨头华为赶在9月中旬美国制裁生效前囤货。而小米等华为竞争对手试图通过加大零部件订单来扩大市占率，更加剧了断供的情况。