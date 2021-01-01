非洲启动全大陆自由贸易区

（早报讯）非洲国家在全球冠状病毒大流行造成的数月拖延后，周五（1月1日）开始在新的全大陆自由贸易区下正式进行贸易。

路透社报道，非洲大陆自由贸易区（AfCFTA）旨在将13亿人聚集在一个3.4万亿美元（4.4万亿新元）的经济集团中，这将是世界贸易组织成立以来最大的自由贸易区。

然而，专家认为，元旦的启动在很大程度上是象征性的，预计该协议将需要数年时间才能全面实施。支持者说，这将促进非洲邻国之间的贸易，同时允许非洲大陆发展自己的价值链。世界银行估计，到2035年，它将使数千万人摆脱贫困。据报道，如果该贸易区要充分发挥其潜力，就必须克服障碍，即无处不在的繁文缛节和需改善的基础设施，以及一些成员国根深蒂固的保护主义。

AfCFTA下的贸易本应于2020年7月1日启动，但疫情使面对面谈判无法进行，因此被推迟。

然而，AfCFTA秘书处的参谋长奥雅科（Silver Ojakol）说，大流行也增加了这一进程的动力。“我们看到了大流行导致的进口中断对我们经济的影响。”“因此，推动非洲内部一体化的政治意愿实际上有所增加。”

除厄立特里亚外，每个非洲国家都签署了《非洲自由贸易协定框架协定》，有34个国家批准了该协定。但观察家摩尔（W.Gyude Moore）表示，真正的工作现在开始。穆尔是利比里亚前部长，现在是全球发展中心的高级研究员。

“如果他们能在24个月内完成所有工作，我会感到惊讶。”“对于长期的成功，我认为我们需要看看欧洲花了多长时间。这是一个数十年的进程。”