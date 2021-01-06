多家机构预测2021年世界经济走向复苏

（早报讯）世界银行5日发布最新一期《全球经济展望》报告说，由于冠病疫情持续蔓延，2021年上半年世界经济仍将处于低迷状态，预计今年全球经济将增长4%。

其他多家金融机构近期也陆续发布经济展望报告，对2021年世界经济走势作出预测。这些机构普遍认为，由于疫情影响还在持续，2021年世界经济或将开局不顺，但冠病疫苗普及和更多财政刺激政策生效将助力世界经济复苏。

摩根大通公司预计，2021年世界经济将增长5%。虽然年初经济增长势头不强，但随着疫苗研制成功，对人员流动限制逐步解除，2021年全年经济增长前景较为乐观。

美国银行全球研究部预测，2021年世界经济将增长5.4%。受疫情影响，2021年世界经济开局会遇到困难，而随着疫苗广泛接种和更多财政刺激政策生效，年中经济增长率会回升；全球通胀率仍会处于较低水平，大部分国家央行利率会维持在接近零的水平。

明晟公司分析师预计，2021年世界经济将增长6.4%，首先由新兴市场引领，其次是欧美发达经济体。全球经济将经历V型复苏。

花旗集团表示，2021年世界经济将增长5%。由于世界各地接种疫苗时间不同步，预计全球经济整体复苏仍需很长时间。

高盛集团预测，2021年世界经济将增长6%，但就业复苏步伐将较缓慢，通胀率将低于央行目标，发达国家央行很可能在今后数年维持比较宽松的货币政策。