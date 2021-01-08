2020年与2016年并列为全球有记录以来最热的一年

（早报讯）欧盟属下的哥白尼气候变化服务（Copernicus Climate Change Service）周五（1月8日）说，去年2020年全球平均温度与2016年并列为有记录以来最热的一年。

据路透社报道，2020年全球气温平均比前工业化时代高出1.25摄氏度。过去六年是有记录以来世界上最热的。

欧洲去年经历了异常温暖的冬季和秋季之后，经历了有记录以来最热的一年，而北极遭受了极端高温，地球变暖的二氧化碳浓度继续上升。

科学家说，此最新的数据强调，各国和企业需要迅速削减温室气体排放量，以实现2015年巴黎气候协定的目标，避免灾难性的气候变化。欧盟执行机构欧盟委员会空间主任佩奇克（Matthias Petschke）说：“2020年的非凡气候事件和哥白尼气候变化服务的数据告诉我们，我们没有时间可以浪费。”

巴黎气候协定计划将气温上升幅度维持在2摄氏度以内，并尽可能将之维持在1.5摄氏度以内，以避免对气候变化造成严重影响。

据报道，去年也出现了有史以来可靠记录的最高温度，8月份加州热浪将莫哈韦沙漠死亡谷的温度推至54.4摄氏度。

哥白尼气候变化服务说，北极和西伯利亚北部在2020年继续比整个地球更快地升温，其部分地区温度比30年平均温度平均高出6摄氏度。

北极海冰继续耗尽，去年7月和10月都创下了当月最低海冰范围的记录。