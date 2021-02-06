默克尔：不会把北溪2项目与纳瓦尼事件挂钩

（早报讯）德国总理默克尔说，她不会把俄罗斯向德国输气管道项目“北溪-2”同俄反对派人士纳瓦尼遭判刑一事挂钩，并强调将和俄罗斯继续保持对话。

新华社报道，默克尔周五（5日）同法国总统马克龙举行视频会晤。在会晤后的线上联合记者会上，默克尔说，由于纳瓦尼事件，德国将延长对一些俄官员的制裁，但德国对“北溪-2”项目（Nord Stream 2）的态度没有改变。

默克尔表示，虽然德俄双方在纳瓦尼事件上看法不同，但双方对话不应中断，与俄就许多地缘政治问题保持对话在战略上是必要的。

而马克龙说，建设“北溪-2”项目是形成更加独立的欧洲能源战略的重要步骤。希望法德两国就“北溪-2”项目达成高度一致。没有法德间的密切合作，该项目无法完工。

2020年8月20日，纳瓦尼乘坐俄国内航班途中感到身体极度不适，被紧急送医救治，后被送往德国柏林接受治疗。欧盟、北约以及多个西方国家政府指责俄方对纳瓦尼使用了神经毒剂，但俄方坚决否认，并呼吁西方国家不要将此事政治化。今年1月17日，纳瓦尼从德国返俄时被逮捕。2月2日，莫斯科市地方法院以诈骗罪判处纳瓦尼三年半监禁。

“北溪-2”项目旨在铺设一条从俄罗斯经波罗的海海底到德国的天然气管道，将使俄向德天然气出口翻倍，目前项目已接近完工。近年来德俄关系出现降温，纳瓦尼事件加剧了这一趋势，德国和欧盟内部出现暂停欧俄合作、叫停这一项目的声音。