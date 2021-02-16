马国新增2720确诊 连续3天呈2字头

（早报讯）马来西亚今日（2月16日）新增2720起确诊病例，连续3天呈2字头。

星洲网报道，卫生总监诺希山在新闻发布会上说，卫生部在国内鉴定的感染群已破千，共有1015个感染群，其中还有499个活跃感染群，包括今日新增的19个感染群，是迄今单日新增感染群最多纪录。

今日有79个感染群有新增病例，其中最高的是雪州达玛工地感染群（Tapak Bina Damar），达201起。接下来是新增的吉隆坡泗岩沫路（Jalan Segambut）工地感染群，173起；以及赛城工业感染群，161起。

值得注意的是，雪兰莪今日新增1300起病例，再次回升至四位数。

在新增感染群中，有14个为职场感染群、4个为社区感染群、1个为高风险感染群。这些感染群分别涉及砂拉越（5个）、柔佛（4个）、雪兰莪（4个）、沙巴（2个）、吉隆坡、彭亨、吉打和霹雳各1个。

柔佛有4个新感染群，分别为边佳兰包裹（Package Pengerang）、古来宏愿（Wawasan Kulai）、联网工业（Industri Cyber）和柏乐巴斯四路（Jalan Pelepas Empat），皆为职场感染群。

雪兰莪同样有4个新感染群，分别为精明万挠（Rawang Bestari）、十二工业路（Jalan Industri Dua Belas）、第三工业路（Jalan Industri Tiga）和拉爪迪路（Jalan Lazuardi）感染群，都是职场感染群。

吉隆坡、彭亨、吉打和霹雳的新感染群都是职场感染群，分别为泗岩沫路（Jalan Segambut）工地、增卡7区（Jengka Tujuh）、惹兰磊路（Jalan Day）和肉桂路（Jalan Kayu Manis）感染群。