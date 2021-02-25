马国否认慕尤丁施打疫苗作假 “用不同针头避免细茵感染”

（早报讯）网传马来西亚首相慕尤丁周三（24日）施打疫苗作假？马国卫生部驳斥这种谣言，并解释，护士为慕尤丁施打疫苗时，使用两种不同颜色的针头是为了避免细菌感染。

星洲网报道，手机通讯应用WhatsApp周三流传一则信息，声称慕尤丁施打的疫苗针头被护士“调包”，护士把抽取疫苗后的蓝色针头，更换为较轻以及减轻疼痛的橙色针头。

该信息以英文写道：“蓝色的针头‘蓝色’是23克，疫苗抽出后，护士把针头换成了26克的‘橙色’针头，这种针头较小，疼痛少一些。”

该信息称，有关资讯来自其他（社交媒体）群组，医生或护士应该知道。

对此，卫生部公关组解释，从瓶子抽取疫苗时，需要使用一个较大的蓝色针头，以确保能顺利抽取疫苗，而使用较小的红色或橙色针头，可以减轻疼痛及瘀伤。“重要的是，从瓶中取出，为患者接种的疫苗不会被更换。”

此外，一名医生周三通过推特发文解释医护人员注射疫苗的过程。署名“Fahkrul Radzi”的推特用户指出，使用蓝色针头抽取疫苗是常见程序，医护人员偶尔会使用青色针头。无论如何，医护人员会把抽取疫苗的针头丢弃。

“再次声明，会把此针头丢弃。接着，我们会使用其他新的针头（打开包装），以确保卫生。”

他解释，由于抽取疫苗的针头有可能会接触到疫苗瓶子上的细菌，因此必须丢弃有关针头。

他也附上一张图片，显示针头的长短粗细是不同的，并说，插入皮肤的针头会比抽取疫苗的针头更细，而大支针头在抽取疫苗的过程中可以减少压力，以便抽取疫苗。

全国疫苗接种计划周三正式启动，慕尤丁是马国接种冠病疫苗的第一人，马国各电视台现场直播慕尤丁施打疫苗的过程。