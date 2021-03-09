哈迪阿旺希望马国非回教徒支持伊党执政

（早报讯）马来西亚伊斯兰党主席哈迪阿旺促请马国非回教徒接纳回教作为治理国家的意识形态，在来届大选中支持伊党执政中央。

星洲网报道，哈迪阿旺今天（3月9日）在线上与马来西亚基督徒和平和谐促进会（CPHM）顾问梁胜义、佛教团体菩提工作坊总务（BBFM）黄俊达以及网红“Apek Cina”戴子豪交流后说，若非回教徒能够接受源自西方国家的意识形态如社会主义、自由主义及资本主义，甚至愿意为了过时的意识形态而斗争，“那么为何不能接受回教作为一个公平对待全民的治国理念？

“他们无需信奉回教，只需接纳回教的治国理念，马来西亚是一个民主国家，为何不给我们执政的机会，给我们一届任期的时间，先看看我们如何执行，若不满意，他们可以在接下来的一届大选否决我们。”

他也认同多元流学校的存在，因为马国是个多元族群的国家，对各个族群都有包容性。他说：“当我们掌握更多语言，我们就可以掌握更多知识，这是现实。但是我们也必须要有一个共同语言，那就是我们的国语。所以其他族群在掌握母语的同时，也应好好学习国语，至于马来人，也应该多学习其他语言。”

询及若成功掌握三分之二的国会多数议席或出任首相，他是否将寻求修宪的问题，他说，他希望能够扩大宪法对回教的诠释。但他强调自己无意出任首相，“我不想当首相，我只想协助首相，我接受任何接纳回教意识形态的首相，我不求任何官职。”

哈迪阿旺在交流时表示，他做过最开心的决定，就是在去年经历政权变更时，建议由慕尤丁出任首相，协助解决了马国的政治危机。

“令我最开心的一个决定，是当我提出由慕尤丁出任首相的时候，其他同僚都同意了。丹斯里（慕尤丁）也说，建议他出任首相的就是我。”

他对于本身能够为陷入危机的马来西亚人作出一点贡献感到欣慰。“可惜的是，我们正在面对冠病疫情，所以无法尽快解决这个问题。”

他也坚持马国首相必须由回教徒来出任，不过非回教徒领袖可出任其他部长职。他说：“因为我信奉回教为治国理念，那么首相也必须是回教徒，若首相不信奉回教，那么他就是不信奉回教的治国理念。”

他强调，这是因为回教不仅是政治意识形态，也强调个人价值观。