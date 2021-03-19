凯利抨一马来报“女护士接种后心脏病身亡”标题极不负责任

（早报讯）马来西亚科学、工艺及革新部长凯利今日（3月19日）批评马来报《大都会日报》周四刊登标题为“女护士接种后心脏病身亡”的报道极不负责任，还对国家冠病免疫计划的落实造成了负面影响。

凯利也是国家冠病免疫计划的协调部长，他在推特转发了该新闻说：“这个标题非常不负责任，我今天将会联系《大都会日报》的主编。但是根据面簿上的评论，伤害已经造成。”他反讽道：“多谢你做的好事。”

针对这起事件，卫生总监诺希山周四已经证实该名45岁护士珊苏丽娜的逝世与接种冠病疫苗无关。他说，卫生部的调查显示，她的死亡并非疫苗的副作用。

他说，迄今为止，冠病疫苗未导致任何死亡事件，即便有副作用，也是轻微的。

槟城州卫生局局长阿斯玛雅妮也说，珊苏丽娜是死于心脏病，与疫苗无关。她促请民众勿散播不实资讯，以免导致公众对冠病疫苗持错误观点。

她指珊苏丽娜注射第一剂疫苗后，在观察期间情况稳定。她说，珊苏丽娜当时表示觉得注射疫苗的左手部位有点酸累，但对方当天仍照常在槟城中央医院工作。

她指身材肥胖的珊苏丽娜一直患有严重的高血压。对方是本月16日向其丈夫申诉呼吸不顺，但没求医，隔天陷入昏迷，并立刻被送往双溪大年苏丹阿都哈林医院，最终在医院不治。

她强调，解剖报告显示其死因是心脏病发，她的身体没出现任何过敏反应，因此与疫苗无关。