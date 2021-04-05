COVAX：未来几周启动接种国家可破100

（早报讯）冠病疫苗全球获取机制（COVAX）负责人说，几周之后将有超过100个国家启动疫苗接种，并指疫苗供应短缺限制了他们的进度。目前已在此计划下受惠的国家为84个。

彭博社报道，COVAX项目公私合作伙伴Gavi Alliance首席执行官伯克利接受哥伦比亚广播公司（CBS）访问时说，Covax已经订购超过20亿剂冠病疫苗，但绝大部分疫苗今年下半年才会到货。他将此归咎于“疫苗民族主义”。

伯克利说：“如果我们更早获得疫苗，更多国家已能启动接种。”他说：“我们现在要争取的是大型制药厂的供货。比如说，美国的需求在今年晚些时候获得满足后，这些制药厂的疫苗就可以开放给全球其他国家。”

首批冠病疫苗在2020年底获准投入使用时，美国、英国和以色列等发达国家已经率先启动疫苗接种计划。不过，世卫指30多个国家包括非洲至今尚未启动接种，即使已启动接种也是进展缓慢。

本身是流行病学家的伯克利说：“发达国家和发展中国家之间的不平等现象构成一个最大挑战。”

伯克利与其他公共卫生专家发出了同样的警告，他说：“只有当每一个人都安全时，我们才会安全。新的变种冠病病毒就是最好的证明，因为如果我们无法让大量人口都接种疫苗，我们就会继续面对风险。新的变种毒株不断出现，冠病疫情就会继续在全球传播下去。”