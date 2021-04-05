泰国夜间场所暴发集体感染 政府考虑下令关闭

（早报讯）泰国首都曼谷夜间场所暴发集体感染，政府考虑下令关闭以防止冠病疫情进一步扩散。

泰国冠病疫情管理中心助理发言人阿皮萨迈周一（5日）表示，该国当天新增194起冠病病例，其中大多数来自曼谷娱乐场所，以及近日暴发冠病疫情的那拉提瓦监狱。

阿皮萨迈表示，当局已令受影响的夜间场所关闭，直到消毒工作完毕为止。卫生官员说，他们正在考虑命令关闭曼谷娱乐场所两个星期，以遏制病毒的传播。

另外，泰国卫生部次长吉迪普周日（4日）在疫情管理中心发布会上表示，陶公府那拉提瓦监狱暴发集体感染，当地防疫机构立即对相关人员进行了全面病毒检测筛查。

截至当日下午1时，冠病确诊人数上升至120人，包括95名囚犯和25名工作人员。目前该监狱内已经建起了一所拥有200多个床位的方舱医院，收治了92名无症状或症状较轻的确诊囚犯，症状较重的3名囚犯被送往当地医院治疗。

该监狱共有2334名在押囚犯，97名工作人员。卫生部官员透露，有超过1000人与确诊患者有接触。目前该监狱已全面禁止人员进出，所有高风险人员已被隔离并接受冠病病毒检测筛查，同时加紧为工作人员和医务人员接种冠病疫苗。

事件发生后，泰国司法部发出紧急通知，4月5日至5月5日，全国143所监狱暂停探监、囚犯暂停外出工作、暂停转移囚犯、禁止外来人员进入监狱、新囚犯需隔离14-21天并接受至少2次冠病病毒检测。