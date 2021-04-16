美海军作战部长：中俄在考验美国联盟凝聚力

（早报讯）美国海军最高将领说，俄罗斯在乌克兰边境集结军队与中国继续在台湾附近进行军事活动，在一定程度上是在考验美国所领导的联盟的凝聚力。

美国之音报道，美国海军作战部长、海军上将吉尔迪（Mike Gilday）周三（14日）在弗吉尼亚州诺福克海军基地的“未来海上作战研讨会”致开幕词，参加此次研讨会者包括北约盟国、北约各司令部以及美国军方的代表。

根据美国海军网站公布的讲稿内容，吉尔迪指出，“急切的竞争对手已经发出了他们渴望挑战自由和开放的国际秩序的信号”，中国和俄罗斯正在考验我们的凝聚力，今天他们正在这样做，无论是在乌克兰-俄罗斯边境还是在台湾海峡，他们都是以故意损害我们的跨大西洋安全的方式在运作。”

吉尔迪说：“在大西洋爆发一场军事冲突似乎不太可能。但话又说回来，军事冲突往往不太可能发生，直到它们开始的那一刻。我们必须做好准备，必须以不同的方式思考，挑战我们自己的假设。”他也强调盟国之间继续合作的重要性。

俄罗斯在2014年吞并了克里米亚后，乌克兰东部获俄罗斯支持的分离分子与乌克兰军队之间的冲突持续不断。俄罗斯目前还在乌克兰东部边界集结了2014年以来最大规模的兵力。

另据美国情报部门的报告，中国扩大其日益增长的影响力的努力是美国面临的最大威胁之一，并指中国是一个越来越具有近乎匹敌美国实力的竞争对手。