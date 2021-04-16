2.52亿年前大灭绝 地球用了1000多万年才“活”过来

（早报讯）2.52亿年前的二叠纪末期大灭绝之后，陆地生态系统花费多长时间才恢复？陆地生物又是如何恢复的？近日，中国地质大学（武汉）团队联合有关国际研究团队首次利用数学模拟等技术研究发现，大灭绝之后的陆地生态系统耗时1000多万年才得以恢复。新研究还揭示了该阶段的生物复苏过程。

新华社记者近日从中国地质大学（武汉）陈中强教授团队了解到，研究团队发现，2.52亿年前的大灭绝比其他灭绝事件对陆地生态系统更具破坏性，几乎每20个物种中就有19个灭绝，仅有5%的物种存活下来，生态系统需要重新建立。

“大灭绝后，少数高级消费者和生态系统底层的微生物等幸存了下来。比如二齿兽，在此后一段时间里一统江湖，成为陆地之王。”陈中强解释，“但是食物链中间环节的断裂和残缺，使得地球陆地生态系统非常脆弱，难以承受恶劣环境带来的毁灭性打击，以至于地球要花上1000多万年的时间来慢慢恢复往日的生机。”

陈中强介绍，团队首次运用生态系统数学模拟技术，运用计算机编程技术和计算系统，针对产自中国新疆地区二叠系-三叠系地层中数万多条化石记录信息，进行大数据分析。

“通过系统研究生物化石保存的形态功能特征、牙齿、胃容物和粪便化石，可以知道不同生物之间的捕食关系。”陈中强解释，把古食物链金字塔分为初级生产者、初级消费者、次级乃至高级消费者等关系，就像人们熟悉的大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米。

研究中的古食物网由植物、软体动物、生活在湖泊中的昆虫、鱼类、两栖类和四足动物构成。这些四足动物小到蜥蜴类、大到巨型植食性动物，其中也包含掠食者。当这些动物灭绝后，接下来的1000多万年间，没有生物接替它们的位置，从而形成了极不稳定、脆弱的陆地生态系统。此后，恐龙和哺乳动物在三叠纪晚期开始出现。

“在此之前，我们可以描述古食物网，但很难定量测试它们的稳定性。”陈中强说，对古食物网的深入研究或将为未来的生态系统管理提供启示。