以色列正在开发机载激光武器以击落无人机

（早报讯）以色列国防部和国防承包商埃尔比特系统公司（Elbit Systems）正在开发一种机载激光武器，用于击落无人机和其他飞行目标，预计原型将在2025年之前准备就绪。

以色列官员周一（6月21日）说，这款尚未命名的激光武器可以纳入以色列的多层防空系统，其中包括用于击落短程火箭的“铁穹”（Iron Dome）系统和“大卫投石索”（David’s Sling）与“箭”式（Arrow）弹道导弹拦截系统。

该部研发部门的准将亚尼夫·罗特姆（Yaniv Rotem）告诉媒体，最近几天，在轻型飞机上对激光进行的初步测试成功对抗了约1公里范围内的几架无人机。他说：“据我们所知，我们是第一个（国家），或者说，我们肯定是首个尝试此拦截方式并成功的国家之一。”

罗特姆表示，将在三到四年内推出射程为20公里的100千瓦原型机。这表明运营版本需要更长的时间才能推出。

以色列国防部、埃尔比特和国有的“拉斐尔先进防御系统”（Rafael Advanced Defense Systems）也在研究一种用于击落空中威胁的地面激光武器。该部表示，该系统的射程为8至10公里，并于2025年投入使用。

罗特姆说，机载版本将具有优势，因为它可以在云层上运行，从而消除可能影响地面激光器的恶劣天气干扰。