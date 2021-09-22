入境马国申请居家隔离 最多10人同一地址

（早报讯）根据马来西亚卫生部周二（9月21日）启用的居家隔离申请（HQA）网站，每份申请可允许最多10人在同一个地址隔离。

在马来西亚拥有房子或住所的当地或外籍人士皆可提出抵马时居家隔离的申请，包括永久居民和马来西亚第二家园计划（MM2H）者。

根据该网站，申请者必须符合的条件包括在马来西亚拥有房子或住所、聚合酶连锁反应（PCR）检测结果为阴性，以及已完成接种冠病疫苗。

网站指出，当局评估申请时，所将考虑的因素包括申请者的房子或住所居住人数、年长者人数（60岁以上）、小孩人数（12岁以下）、慢性病患人数和孕妇人数。

此外，还会考量该住处里的房间数量、浴室数量，以及套房数量。

网站指出，申请者须在抵马的7至10天前提交申请。

申请可由即将抵马的当事人、家人代表或其他人代表提交。申请者所须填写的资料包括姓名、联系方式、隔离地址、申请类别和抵马日期。

此外，该网站也将要求即将抵马人士的基本资料证明，包括身份文件和完成疫苗接种文件。该网站接受的文件格式包括PNG、JPEG和PDF。

所有申请都将由卫生部评估，并在提交完整申请后的三天内发出通知。

若发现申请者提供虚假资料，将自动撤销批准。这也是1988年传染病控制及防范法令（342法令）第22（d）条文下的犯罪行为。违法者可在该法令第24条文下受惩处。

此前，返马后欲居家隔离者须透过电邮向卫生部提出申请。然而，由于申请人数众多，导致有约6000份申请被积压。

HQA的网址为https://ecovid19.moh.gov.my/outbreak-portal-hqa