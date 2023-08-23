印度“月船3号”将进行史上首次月球着陆尝试

印度“月船3号”（Chandrayaan-3）月球探测器正飞往月球表面，准备进行印度史上首次月球着陆尝试。

美国有线电视新闻网（CNN）报道，印度太空研究组（Indian Space Research Organization）星期二（8月22日）说，“月船3号”正按计划顺利飞行。探测器将于印度时间星期三（23日）下午5时45分（新加坡时间星期三晚上8时15分）开始在月球表面着陆的最终尝试。

印度航天局将从当天下午5时20分开始对着陆尝试进行直播。

若“月船3号”着陆成功，将标志着印度航天器首次完成在月球表面软着陆，印度也将成为有史以来第四个取得这一成就的国家。目前只有美国、中国和原苏联实现了受控落月。

印度太空研究组织星期二分享了探测器相机拍摄的照片和录像。其中一张照片为距月球表面70公里的高空拍摄的月球鸟瞰图，显示了坐落在月球正面极边缘上的“界海”（Mare Marginis）等地貌。

“月船3号”由印度太空研究组织开发，耗资约7300万美元（约9903万新元），是印度第二次尝试进行月面软着陆的探测器。

2019年，印度的“月船2号”首次尝试在月球软着陆，最终由于软件出现错误而在下降的最后时刻坠毁。

与印度竞当登月第四国的俄罗斯，日前刚刚宣布近50年来的首个月球探测器“月球25号”因出现异常情况，未能进入预定的登月前轨道，最终在月球上坠毁。