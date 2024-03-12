新西兰研究：不同海域宽吻海豚有不同“口音”

新西兰研究人员通过研究对比本地两片不同海域宽吻海豚“口哨”后发现，这些海洋哺乳动物因生活海域不同，存在地方“口音”差别。

新华社报道，新西兰研究人员星期一（3月11日）在《新西兰动物学杂志》上发表论文说，来自新西兰梅西大学、奥塔戈大学的研究人员在论文中说，通过对分布在新西兰北岛东北部的大巴里尔岛和南岛南部道特富尔湾的宽吻海豚（Bottle-nosed Dolphin）种群进行研究后发现，这两地海豚的“口哨”在发音的音调升降曲线、持续时间和结束频率上存在明显区别。

这两片海域相距约1000公里，地理环境有明显差异。研究人员认为，这种区别主要是由于海豚种群生活的海域不同，而非种群数量和年龄结构形成的。

研究发现，作为海洋群居哺乳动物的海豚通过“口哨”维系群体凝聚力、实现群体协调和个体识别等。

研究人员试图通过对不同海域宽吻海豚“口哨”的对比，找到海豚种群内部沟通的奥秘。

宽吻海豚广泛分布在全世界温热带海域。2019年的统计数据显示，新西兰宽吻海豚的数量有1000多只，属该国珍稀保护物种。

然而，人们对新西兰宽吻海豚的遗传多样性知之甚少。对它们进行基因等研究，再加上声学数据，将揭示更多关于它们种群分布、运动和遗传等方面的信息，有助于制定相应管理策略以更好地保护它们。