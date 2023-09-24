南昌汉代海昏侯国遗址观西苑对外开放

来源：中新社

第三届海昏汉文化旅游月活动23日在江西南昌汉代海昏侯国遗址国家考古遗址公园开幕。同日，遗址公园内新增的游览景点观西苑正式面向游客开放。

观西苑位于遗址公园内的墎墩苑（刘贺墓园）东北方向，考古部门对观西苑进行了延伸考古勘探，发现汉代墓葬12座，推断可能为后代海昏侯墓所在。

南昌汉代海昏侯国遗址管理局副局长邓培介绍，南昌汉代海昏侯国遗址是中国目前发现的面积最大、保存最好、内涵最丰富的典型汉代列侯国都城聚落遗址，出土了1万余件（套）文物。观西苑为汉代列侯埋葬制度提供了珍稀的实物遗存，是汉代海昏侯国遗址的重要组成部分。

当日活动现场，遗址公园对汉代的历史文化、饮食礼仪、日常生活等进行集中展示，各路游客纷至沓来，感受汉文化魅力。观西苑也迎来首批游客，尘封已久的遗迹掀开了神秘“面纱”。

邓培介绍，考古部门根据墎墩苑（刘贺墓园）出土的植物和相关文献资料，结合观西苑环境整治，清除了危害文物遗迹和消防安全的茅草和杂灌，利用原有梯田旱地种植了汉代历史记载过的茱萸、野菊花、金银花、芍药、射干等中草药；利用原有林地，种植了柿、桃、李、梨、枣、杨梅、青梅、樱桃、山楂、桑椹、板栗、枇杷、海棠等汉朝有证可考且常见的果品，使观西苑周边的景观环境得到改善，历史环境逐步恢复，在满足文物保护管理要求的基础上，实现了进一步的展示利用。