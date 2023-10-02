年轻人爱上“菜市场旅行”，收获生活本质的实感

来源：新京报

作者：易之

曾经，人们很难将“菜市场”和“年轻人”联系到一起。而现在，越来越多的年轻人爱上了菜市场，相信在这个黄金周，也有不少年轻人到旅游目的地来一场“菜市场旅行”。

互联网平台的数据，可以佐证这种火热。比如某社交媒体推出“菜市场漫游指南”话题，收获5964.3万浏览量；豆瓣“菜市场爱好者”小组达到了15.7万人；点评网站最新数据也显示，近一个月，“菜市场”搜索量环比增幅超120%，相关攻略笔记数增幅超110%，评价数增幅超170%。

年轻人徜徉在菜市场，在这里买到最本地化的食材，听到属于当地社区的口音方言，闻到最真实的烟火气，这一切都显得那么治愈。慕名而来的年轻人太多，以至于带火了好些个名不见经传的地方菜市场，把那些几十年来默默无闻却又必不可少的菜市场，带到了互联网的聚光灯下。

在一些采访中，年轻人是这样描述他们爱逛菜市场的原因：“抚慰挥散不去的乡愁”“缓解生活的焦虑”“一蔬一饭才是生活的本味”……可以看出，返璞归真才是“菜市场旅行”最核心的元素。

很长一段时间以来，年轻人的世界里总是充满着发展叙事和科技叙事。年轻人曾经偏好的美学特征，是时尚、酷炫、便利、迅速，带有一种目眩神迷的恍惚感。

但菜市场却提供了一种反其道而行之的生活哲学，简单、实在、质朴，指向味蕾这种最本质的感官需求。菜市场蕴含的或许是一些“前现代”的东西，是深藏在人类心理结构千百年不变的情结。也正是这种纯粹，让菜市场在年轻人的世界中反倒显得新鲜，触动了他们心里某处柔软的地方。

当然，菜市场也不全是返祖，其中也糅合了很多当代特征。比如说“菜市场旅行”会被嵌入“citywalk”的框架，被涂上一抹网红的滤镜；一些菜市场还被改造成精致、小资的样子；一些商业活动也选择在菜市场开展，把菜市场也变成了一种“文旅综合体”。这些，也让菜市场和年轻人的审美趣味更加契合。

深一层想想，菜市场的爆火，其实还有更大的社会背景在。在过去几十年，中国经历了一场大型的人口迁徙，“小镇青年”也好“城市青年”也罢，许许多多的年轻人在空间层面和家乡失去了联系。

同时，中国也经历了一场规模空前的产业升级，年轻人也失去了围绕柴米油盐的那种传统生活模式。这种社会变迁，其实是菜市场人气大增的隐含条件。年轻人在菜市场里获得的，不只是饭菜那么简单，更是一种集体无意识的“精神寻根”，去收获了一种心理层面的自足和从容。

不过，从某种程度上说，爱上菜市场看似是“向后看”，但其实也是一种“发展”，是一种社会发展的自然现象。

盯着一蔬一饭的生活，其实是“奢侈”的——这种奢侈倒不是说物质层面的挥霍，而是生活和心理状态达到某个层次，视野中才会出现美食。

就像古语有云，“一世长者知居处，三世长者知服食”。这必须是社会经历了长时间发展，人们才会把蔬果菜饭看得那么重要，才会把生活当作一种意义本身。

所以，年轻人爱上菜市场，或许也正体现了这种心态变化。当人们司空见惯了物欲和消费，把目光重新投向菜市场，去收获直抵生活本质的实感，这或许是一种浮华退散后的安稳，也是一种“成熟”的标志。