对华晨宇还有恨吗？ 邓紫棋新歌MV藏什么玄机

香港女歌手邓紫棋最近发布了自己创作词曲的新歌《超能力》及MV，经过连日发酵，被网民和媒体发现其中暗藏玄机，有多处细节疑似反讽前男友华晨宇，充满愚弄之意。

她在YouTube发布时更留言：“新歌來了……你曾否被骗然后感觉忿忿不平？”是意有所指。

网民提出的可疑细节如下：

一、歌曲MV里有飞碟和外星人出现，邓紫棋作为MV主角，被外星人洗了脑。巧合的是，华晨宇曾因为一首无字歌而获得了“火星弟弟”的称号，疑似在暗指自己之前被华晨宇洗了脑。

二、歌词里有“biubiubiu”和“代表月亮消灭你”两句，都是华晨宇的口头禅，曾在节目、社交账号中多次使用。

三、歌词里有一句“例如发现你没多单纯，我却有多愚蠢”、“我讨厌你”，感觉都是邓紫棋的心领神会，似乎暗喻昔日被华晨宇的谎言伤害，现在觉得那时的行为十分愚蠢。

华晨宇的打枪手势与邓紫棋MV所见有所雷同。（互联网）

两人的纠葛要从2016年说起，当时两人被拍到约会，疑似恋情曝光。两人在2018年之前选择分手，邓紫棋甚至还专门写了首分手歌。根据时间线来推断，那时应该是张碧晨怀了华晨宇的孩子，邓紫棋和华晨宇才不得不选择分道扬镳。

根据知情人透露，当时华晨宇并不想要这个孩子，可是张碧晨执意要把孩子生下来。华晨宇在和邓紫棋分手时应该没有交代实情，不然邓紫棋不会对这段感情保持沉默，更不会有今天这首嘲讽歌。

邓紫棋曾在两次采访中，提到自己曾有一段感情，用了一年时间走出情伤，而且还称是迫不得已分开的。网民相信她口中的这段感情，正是与华晨宇的恩怨纠葛，也反映她当年用情之深及受伤之重。

邓紫棋不是第一次凭歌寄“意”。2016年时，她创作的《画》，歌词“再把思念一点一滴，画成雨落下”，其中“画成雨”谐音“华晨宇”，被普遍认为是表白华晨宇。

有网民这回留言“渣男就该骂”，也有人说邓紫棋这样写歌嘲讽算是客气，换成别的女星，想必早就把华晨宇的各种事迹掀个底朝天了。

如今的华晨宇与张碧晨没有结婚却共同抚养孩子，邓紫棋则有了新男友马克，两人经常会晒出一些甜蜜片段，不过这似乎不妨碍她为过去受伤“报仇”。你看了MV，有什么想法呢？