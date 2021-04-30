垃圾场长大的传奇歌手抗癌中：不要忘记我！我想唱歌！

他曾是路边流浪的孤儿，他也是名扬国际的男中音，韩国传奇歌手崔圣奉（Choi Sung-bong）近年与癌症作斗争的故事，继续吸引国际媒体的关注。

31岁的崔圣奉于2020年11月被诊断出几个器官患有癌症，已到第三期，接下来两个月先后进行了几次手术，以清除大肠和前列腺中的癌性肿瘤。

崔圣奉上个月出现大约四小时呼吸停止症状，幸好他挺了过来。（互联网）

今年2月，他开始术后治疗。两个月来，他每天都与身体的痛苦斗争，但心情仍然保持乐观坚定。他的经纪公司透露，他上个月再次出现大约四小时呼吸停止症状，幸好过后没事，只是他因病几个月无法演出，加上冠病疫情影响，经济成为重担，使他无法按照原定计划，进行甲状腺功能减退和甲状腺癌手术；即便如此，粉丝的支持与鼓励成为崔圣奉每天与癌病魔抗争的力量。

崔圣奉也发亲手信给歌迷：“我的身体现在正处在生与死之间的十字路口，我不断摔倒，但我想尽最大的努力制作第一张迷你专辑。请给我支持，请不要忘记我。各位！我想唱歌！到现在为止，我很坚强地捱过来了，请不要哭，也不要伤心。在医院里不知不觉春天来临了，但是春来不像春来……”

崔圣奉请大家给他支持，不要忘记他。（互联网）

在与癌症斗争的同时，崔圣奉都没有停止音乐上的追求，相信有关专辑的详情不久就会公布。虽然嘴上说没事，但他信中最后一句“春来不像春来”，似乎让人感受到他的失意与落寞。

从孤儿院逃到红灯区

崔圣奉于1990年2月18日出生，3岁时被孤儿院收养，因受虐待5岁时逃了出来，流浪街头，在垃圾堆中食宿，最后在大田市红灯区住了下来。他接下来的十年自力更生，以销售口香糖和饮料活了下来。他14岁才有名字，16岁开始上学，17岁时才通过一名歌剧老师的帮助申请到住房补贴，并有了一个属于自己的安稳的家，

2011年，他参加选秀节目《韩国达人秀》（Korea Got Talent），以男中音演唱英国声乐天后Sarah Brightman（莎拉布莱曼）的《奇幻梦境》（Nella Fantasia），声名鹊起，夺得第二名，从此生活有了转变。

他在韩国、新加坡、马来西亚、澳门，香港、德国、西班牙、美国各地演出过300多场。他也到学校、医院、公司各处观众表演和演讲。作为一名孤儿，他坚持为孤儿院积极贡献并帮助有需要的人。

从无家可归到一举成名

2012年，韩国最大的图书出版商发表了他的自传，分享他从无家可归到一举成名的故事。自传后来也出了英文和越南文版。美国有线电视新闻网（CNN）称他为韩国的Susan Boyle（苏珊博伊尔），又名“苏珊大婶”。后者也是出身自《英国达人秀》，平民背景但天籁惊人。

2014年，崔圣奉自筹资金，发行首张韩语专辑《迟钝儿》（Slowcoach）。2016年，他发行了韩语单曲《我祈祷》（I Pray）、《你是福气》（You Are A Blessing）。

2018年，他通过网络大学修得文化艺术管理学士学位。

从自己绝望到给人希望

崔圣奉把人生从绝望活成希望，坚决摆脱困境的毅力，使他成为鼓舞人心的偶像，他精彩的人生吸引了全世界数百万人的关注。他说，他找到了活下去的明确理由，就是通过声音和歌曲给人们带来希望和勇气。

想继续追踪这名集才华、毅力、希望于一身的歌手，可以关注他的面簿或粉丝专页。