回顾李光洙在“Running Man”的八大经典场面

35岁韩国男星李光洙日前突然宣布因健康问题，退出主持长达11年的国民级综艺节目《跑跑人》（Running Man），消息传出后震惊全亚洲，粉丝大呼不舍。

身为节目始祖主持之一，李光洙在节目里玩游戏总是特别认真，不顾演员形象，抛开偶像包袱，搞笑不遗余力，还经常作弊，却又常落败，成为节目的“惩罚”和“笑料”两大担当，也是最红的谐星之一。

他去年2月出交通意外，导致右脚踝骨折，停工两周开刀休养，后来包着石膏撑着拐杖忍痛回归，满满的热诚和责任感，令人钦佩，但至今还未完全康复，再也难以同时兼顾拍摄和治疗，决定在5月24日拍摄最后一集后全身而退，或许今后专注在演戏上。

李光洙住院期间，收到大批粉丝寄来的慰问礼物。（互联网）

说到收获，除了名利，李光洙三年前被公开的女友李善彬，就是跟他在这个节目认识而生情的，两人交往至今，感觉很甜蜜。

李光洙在节目找到真爱——女友李善彬、（视频截图）

李光洙是第四个离开《跑跑人》的主持人。主持才一年，女主持人Lizzy和始祖主持人之一宋仲基便为了专注演戏而陆续退出节目。2016年，Gary为了专注音乐事业而退出。

《跑跑人》的主持群将少一人——李光洙（左一）。（节目照）

这里回顾他在节目上的八大经典场面：

1）阿凡达蒙眼过桥

艺人装扮成不同的英雄人物进行比赛是观众爱看的单元。有一次，节目组于两幢大厦之间设置了一条桥，桥下面设有安全网和气垫床，然后要艺人们跨桥。李光洙是第一个挑战者，他被蒙着双眼，战战兢兢地俯身前进，到岸后脚软得紧抱着柱子才发现被整了，原来刚刚他过的桥，只是在天台上离地不到一米的假桥！

李光洙化身阿凡达。（视频截图）

2）扮长颈鹿玩长颈鹿

身高高达190公分的李光洙被称长颈鹿，曾在节目中扮成长颈鹿，然后被安排跟长颈鹿互动，包括“舌吻”，他被长颈鹿的大舌头满满的口水沾了一脸时，表情特别搞笑。

李光洙跟长颈鹿亲密接触。（视频截图）

3）出师未捷蓝面人

有一期艺人玩完游戏受罚，必须忍笑；一人受罚，他人都会使尽浑身解数去逗他笑。李光洙多次忍功失败，决定出重拳，把整张脸涂成蓝色，谁知才弄好，时间到，脸白涂了。

李光洙化好蓝脸，游戏却结束了，气得他跟节目组人员兴师问罪。（视频截图）

4）大雨来得正是时候

2010年7月11日节目首播，始祖主持宋仲基、刘在锡、金钟国、哈哈、池锡辰、李光洙和嘉宾在户外录影，突然下起滂沱大雨，大家各自忙着挡雨和照顾嘉宾，没有人理会被大雨打到眼睛都睁不开，仍坚持完成自我介绍的李光洙。他的谐星之路大概当时已注定了吧。

李光洙首次作自我介绍就碰上大雨，变成狼狈的落汤鸡。（视频截图）

5）害怕与贪婪的挣扎

第三集节目曾搞跳水比赛，当时李光洙站上7.5米高的跳台，一脸犹豫又害怕，但同时又贪婪地看向10米高的跳台，脸上不断转换着贪婪与害怕的挣扎，被粉丝认定那是经典的“傻瓜”表情，从此有了“傻瓜”封号。

李光洙这个表情被粉丝比喻为“傻瓜”表情。（视频截图）

6）蝴蝶的落脚点

有一期节目，主持人和嘉宾比赛争取开锁的机会，一只飞蛾飞到金钟国的头盔上，李光洙见了一手往他的头拍打下去，不料另一只蝴蝶竟然降落在李光洙的鼻子上，金钟国见状，马上报仇。看来连昆虫都忍不住想参加节目呢！

李光洙在玩游戏时，鼻子上突然停了一只蝴蝶。（视频截图）

7）命中注定的生鸡蛋

主持人和嘉宾玩过抽鸡蛋游戏，在一盘二三十个鸡蛋中抽一个出来，如果抽中唯一的生鸡蛋就算输，结果李光洙竟然连续两次抽中。

李光洙和生鸡蛋有缘。（视频截图）

8）魔音魔脸学歌舞

节目举行“幸运的趣味生活竞赛”，李光洙和池锡辰、金钟国、宋智孝跟森巴舞老师学跳舞，老师要求他们以面部表情表达不同的情感，李光洙超丰富的表情演技成功逗笑全场。跳完舞后，主持人们学习团体清唱，李光洙担任主唱却频频走音，没少让人捧腹。