(综合讯)以《雨点不断落在我头上》(Raindrops Keep Falling on My Head)一曲走红的美国资深歌手B.J. Thomas(比利乔托马斯)今年3月发声明称确诊肺癌第四期,延至5月29日因并发症病逝于得州家中,享寿78岁。

托马斯1966年进入歌坛,创作曲风多元,包括福音、乡村、摇滚和流行乐,曾获五座格莱美音乐奖肯定。招牌金曲《雨点》当年是排行榜冠军,也是经典电影《虎豹小霸王》(Butch Cassidy and the Sundance Kid)的主题曲,1970年获得奥斯卡最佳原创歌曲奖肯定。其他名曲“I Just Can't Help Believing”“Hooked On A Feeling”等。

《雨点》出现在各种影视作品中,包括卡通《辛普森一家》(The Simpsons)、电影《阿甘正传》(Forrest Gump)等,托马斯曾说该曲红极一时的现象加剧他的药瘾和酒瘾,幸好在太太的协助下戒瘾。

《爱之船》船长90岁逝世

在70年代美国浪漫喜剧《爱之船》(The Love Boat)饰演船长的Gavin MacLeod(盖文麦劳德),美国时间5月29日逝世,享年90岁,噩耗由他的侄儿Mark See向美媒证实,未提及死因。

盖文麦劳德以1970年经典喜剧“Mary Tyler Moore Show”打开知名度,同剧的91岁演员Edward Asner(爱德华艾斯纳)在推文悼念:“盖文是我的兄弟,犯罪(和吃喝)的伙伴,喜剧灵感的共谋者。告诉伙伴,我很快就会看到他们。”