邀万人直播陪睡掉下巴 柯震东半夜急吞药

（台北讯）全台三级警戒，艺人开始疯直播。柯震东5月28日凌晨和友人展开真心话直播，自曝和萧亚轩、李毓芬的情史掀起风波，事后向女方道歉，也被公司和经纪人骂。

宣称自己不再直播的柯震东当天立即自打嘴巴，28日是男星张立昂的38岁生日，男星禾浩辰与老板柴智屏特别开直播替他庆生，柯震东在留言处现身，还加入直播畅聊，张立昂的生日愿望是想当制作人，柯震东答应出资500万台币（约24万新元）当金主，三男神同框画面吸引了7000人在线收看。才下线的柯震东又立刻和网红凤梨鼠薯（吴泓逸）同框，吸引了3万3000人收看。

柯震东玩上瘾，5月30日下午2点在IG限时动态发起投票“我想睡觉！不会你们真的想要看全黑直播吧！”吸引89％的粉丝点选“想看”，让他直呼：“你们好奇特！”柯震东说到做到，竟真的直播午睡，画面全黑，粉丝只能靠喝水、呼吸、翻身等声音猜测偶像睡着了没，“翻身了翻身了”“超想听打呼”“深层睡眠的声音”，粉丝兴奋的讨论声此起彼落，最后吸引超过23万点阅量，柯震东起床后不可置信地说：“睡觉睡到新闻去……”

柯震东醒后跟粉丝分享：“梦到我有外国女朋友，一起在浴室洗澡，洗一洗她说她怀孕，要把孩子生下来，我马上就醒了。”被纷丝亏做春梦，他回：“ 好可怕，没有春梦部分，只有噩梦。”玩过头的柯震东5月31日凌晨在IG限时动态po出几包消炎、止痛的药包求救：“到底酪欸颏（台语，指掉下巴）要怎么解决？”他透露自己睡醒后无法咀嚼，只能拿以前医生开的消炎、止痛药救急。