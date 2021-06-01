转运了？每上新闻都传离婚 男星黑脸妻终获首个奖项

香港TVB电视台配音竞演真人秀《好声好戏》上周举行决赛，视帝王浩信太太、在剧集中多演配角的陈自瑶，将声演角色诠释到位，一举击败强劲的主角对手张振朗和冯盈盈，成为总冠军。她赢得演艺圈第一座奖项后，被指成功刷新了观众对她的认知，不再永远是存在于婚变新闻中的女艺人。

陈自瑶（右）获得演艺圈首个奖项，汪明荃祝贺。（互联网）

说起来，陈自瑶年初被高度关注，又是因为万年的“婚变”传言，这回跟她的“黑脸”有关。事缘在年初TVB《万千星辉颁奖礼》中，王浩信荣获视帝上台致谢词时，罕有地感谢家人，当镜头切换到陈自瑶的方向时，画面中的陈自瑶一副面无表情状态，被外界解读为“黑脸”。尽管她事后解释是她当晚身体不适，但夫妻俩的婚姻再传有变。

陈自瑶（右一）在TVB颁奖礼后台，被拍到上前拥抱王浩信祝贺，是两人难得的一次同框。（互联网）

过后，媒体和网民开启“自动解读”程序，紧盯陈自瑶每个动作，并且展开无限想象来解读。

比如她被传媒追问和王浩信的关系时，她双手合十叫大家放过她，似有很多难言之隐。如果是感情良好怎会如此？

陈自瑶请求媒体不要再追问她跟王浩信的关系。（互联网）

比如她去年进驻中国大陆社交媒体应用“抖音”之后，就不时透过它分享生活点滴和互动，成功吸纳愈来愈多的粉丝。当她在视频中对着镜头说：“我会变得更好，因为你，但不是为了你。”外界的解读是：她高傲自信地笑了，但又似是在冷笑，其对象会否是王浩信？

陈自瑶在抖音的简短留言，留给外界无限遐想。（视频截图）

又比如她给9岁女儿庆生，视频中只见她一个人忙前忙后，却不见王浩信的身影。据媒体报道他当时在拍电视剧。陈自瑶经常会分享一些女儿的成长趣事，王浩信很少同框，让港媒时不时称这段婚姻陷入了危机。

陈自瑶（左）独自为女儿庆生。（互联网）

陈自瑶的前电台台DJ男友阿感也在自己主持的网络节目中蹭前女友热度。他在“20年前任男友分析陈自瑶黑脸真相”为题的视频中，分析他对她的认识，坦言拍拖七年不时看到她“黑脸”：“因为她是处女座。”把整个星座都拉下水。又分析说，她在颁奖礼上黑脸，一定是发生了很大的事，关系到她个人利益，令她完全失去信心和安全感，或完全失望。

另一名主持人梁梓禧认为陈自瑶夫妻二人感情一定出现了问题，也相信他们住同一栋大厦不同单位的传闻：“就算关系多不好，另一半得奖，你怎样都会有小小动容的样子。”他又提出另一个可能性，指陈自瑶是故意露出这个表情引起热议来炒自己的人气。阿感也同意：“发生在陈小姐身上是有可能，她事业心非常强。”二人还搞笑说TVB应将她变成女一，开拍《宫心计》之类的剧集。

陈自瑶的前男友阿感（右）与梁梓禧在网络节目中大谈陈自瑶的黑脸。（视频截图）

陈自瑶和王浩信在2011年结婚，结婚前两天王浩信还被拍到夜会美女，据知陈自瑶得悉后大发脾气闹分手，但她当时已经怀孕了，所以后来两人还是平息事件照办婚礼。

结婚后王浩信仍经常和异性传绯闻，陈自瑶从最初力挺老公到变成麻木，还曾在媒体面前坦承和王浩信已经变成楼上楼下的关系，似乎“没有生活在一起”了。

陈自瑶在社交平台上展示甜美可爱的形象。（视频截图）

有媒体指出，陈自瑶善用“黑脸”事件提升曝光机会，又在抖音展示幽默风趣、甜美可爱的形象，圈粉不少。这回她在TVB改革打造的全新综艺里，发挥声演实力，获得观众好评，随时成为TVB重点培养对象。那么，不管离婚与否，她的未来都变得更加广阔了。