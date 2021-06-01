挑战英语歌 罗美仪与林俊杰隔空“合唱”

本地女星罗美仪和“金曲歌王”林俊杰“合唱”。

罗美仪昨晚在社交媒体上载了与JJ林俊杰合唱英语歌曲《Bedroom》，从视频所见，罗美仪的表现不俗，尤其她在歌曲尾端飙海豚音，也有板有眼。

《Bedroom》收录在JJ日前发行的首张英文专辑《Like You Do》，JJ 找来英国女歌手Anne-Marie合唱，歌曲推出至今获得好评。

为了宣传这首歌曲及专辑，JJ所属的唱片公司在Tik Tok发起了与JJ合唱《Bedroom》的挑战活动，罗美仪心血来潮，于是就决定参与这项挑战，昨天花了将近3至4个小时录制这首合唱曲并上载到Tik Tok。

罗美仪今早接受《新明日报》访问时说：“我发现最近自己很少在社交媒体上传东西，于是看到了JJ的这项挑战，心想何不自己也来接受挑战。”

其实这不是罗美仪第一次和JJ隔空“合唱”，之前她也曾在Tik Tok 和JJ 合唱《手心的蔷薇》，“当时也好像是为了宣传歌曲而有类似的活动。”

结果，那次罗美仪的演出获得JJ点赞。

那这次呢？

罗美仪说：“我当然希望JJ能看到而点赞。”

她表示，为了这首歌曲花了好几天练唱，而昨天录制也耗了将近4小时，“一直很不满意自己的表现，尤其尾端的飙海豚音，就不断重录。”

问罗美仪除了希望得到JJ的点赞之外，是否期待受邀与JJ合作？她兴奋地表示：“当然希望啦！”

目前我国处在高警戒解封阶段，新传媒因此停止拍摄工作，原本参与长寿剧《邻里帮》演出的罗美仪也只好居家休息。