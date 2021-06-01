望观众看到讨喜一面 张基龙演“渣男”忧引不满

由李桂碧执导的韩国职场爱情电影《酸酸甜甜》将于6月4日（星期五）在网飞（NETFLIX）播出。

电影《酸酸甜甜》讲述的是一对甜蜜情侣，因就业关系经历远距离恋爱渐行渐远。男主“张赫”甚至在新工作单位上遇到另一位女人“宝英”，展开一段三角恋。

由张基龙饰演的男主“张赫”，起初是个贴心又浪漫的男友，但随着时间推移，起初的热恋慢慢消逝，开始对女友倦怠。后来又在工作上结识了魅力十足的“宝英”，二人展开暧昧。

对部分观众来说，“张赫”无疑是令人讨厌的“渣男”人设。当主持人提问张基龙是否担心观众会讨厌“张赫”时，张基龙表示，这个角色可能确实会让观众感到生气，但他也有讨喜的地方。他还说，大家可以在看剧时，注意角色在情绪上的变化，应该就能理解他“张赫”的一些举动和变化。最后，张基龙说，自己是有点担心，但同时也很期待电影上映。

郑秀晶演第三者：她不像坏女人

同样担心角色不讨喜的还有郑秀晶，因她饰演的“宝英”正是插足张赫与多恩感情的女人。宝英是个风趣美丽的女人，戏中她因工作对张赫产生兴趣，在知道张赫有女朋友的情况下，仍然与他暧昧不清。“为此我还跟导演讨论如何让她看起来不像个坏女人，希望更多展现出她讨喜的一面。”

蔡秀彬入戏角色 感到难过

在剧中饰演“多恩”一角的蔡秀彬说，自己在拍摄时感觉自己真的像是在一段感情中被忽视的女朋友。记者会上还播放了电影片段，内容是多恩满心期待地和张赫讨论圣诞节安排，而张赫却背对着多恩自顾着睡觉。秀彬说：“当时我真的感到很难过，感觉自己被忽视了。”

记者会将近尾声，主持人提问三位主角对彼此的印象时，郑秀晶说，张基龙是个很保守的人，不爱说话。虽然一开始让人觉得距离感，不过接触一阵子后，还是产生了很大的化学反应，大家会在一起嬉笑。

她还坦言自己感到十分遗憾，在拍摄过程和秀彬没有任何共同戏份，所以接触的机会很少。秀晶表示，她与秀彬只在拍摄前和杀青后有过接触。“我十分希望有机会可以和秀彬走得更近，和她成为朋友，但是这并没有发生。”