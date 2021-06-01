6月韩剧掀续集大战 宋承宪加盟《Voice 4》对抗《Penthouse 3》

（综合讯）2021年6月韩剧掀起一股续集热潮，当中SBS话题剧《Penthouse》推出第三季，联同OCN王牌剧《Voice》第四季，TV朝鲜《婚词离曲》（韩文译名：《结婚作词，离婚作曲》）第二季及tvN《机智医生生活》第二季。

★SBS《Penthouse 3》（首播日期：6月4日）

去年10月首播的SBS新剧《Penthouse》掀起全城热话，第二季于今年2月播出，同样获得好成绩，第三季则安排在6月4日播出。

《Penthouse》第三季继续由原班人马担演，背景仍然设定在楼高100层的江南区“Hera Palace”豪宅内，讲述一班上流社会人士的明争暗斗。

不过韩媒今天（6月1日）报道导演朱东民向SBS的子公司“Studio S”递辞呈，引发网友讨论，担心会影响到第三季的走向。对此，SBS相关人士表示：“朱东民确实离开Studio S，但会以自由工作者身分与Studio S签约，继续负责《Penthouse上流战争3》的拍摄。”

★TV朝鲜《婚词离曲2》（首播日期：6月12日）

《婚词离曲》年初在韩国首播后即掀起话题，剧集讲述三名女子在幸福面临危机时的故事，剧集播出后成为收费台TV朝鲜史上收视第一的电视剧。新一季将会延续上一季的故事，制作方透露：“第二季和第一季一样，藉着剧中夫妻“幸福生活”幻想破灭的故事，将隐藏的人类心理细致地表现出来。”

★KBS《远看是蔚蓝的春天》（首播日期：6月14日）

凭韩国限定男团Wanna One而为人认识的朴志训今年再挑战演技，与姜旻儿演出KBS《远看是蔚蓝的春天》。剧集改编自同名漫画，朴志训在剧中饰演大学一年级的新生，无论外表及家底都令人羡慕不已，姜旻儿则饰演一名非常勤劳的大学三年级学生。

★tvN《机智医生生活2》（首播日期：6月17日）

由韩剧《回答吧》系列和《机智牢房生活》的申元浩导演执导，男星郑敬淏、曹政奭和柳演锡等人主演的tvN新剧《机智医生生活》去年3月开播叫好又叫座。剧集以医院为背景，讲述有着20年交情的肝胆胰脏外科医生李翊晙（曹政奭饰）、儿科医生安涏援（柳演锡饰）、胸腔外科医生金隽婠（郑敬淏饰）、妇产科医生杨硕亨（金大明饰）以及神经外科医生蔡颂华（田美都饰）之间的友情故事。剧集也通过医生、护士、病人和家属的角度，描绘各种人与人之间细微却美好的温馨故事。

★JTBC《无法抗拒的他》（首播日期：6月19日）

凭人气剧《Sweet Home》上位的26岁男星宋江与“最美小三”韩韶禧（前译：韩素希）合演的新剧。故事改编自同名漫画，讲述即使不相信爱情但仍想恋爱的女人，和认为恋爱很麻烦但很享受暧昧的男人之间的爱情故事。

有份参与演出的男星金敏归遭经理人传染因而确诊冠病，目前中断所有演艺活动，在家隔离并接受治疗。粉丝都担心其他剧组人员会受影响，对此，剧组回应：“剧组所有台前幕后都做完检测，目前都是阴性，剧组正依循防疫守则拍摄当中，没有停拍。”

★OCN《Voice 4》（首播日期：6月19日）

韩国OCN王牌剧集《Voice》自2017年推出第一季以来大受欢迎，第一季由型男张赫与李荷娜主演，第二季和第三季的男主角换成李阵郁，第四季继续由李荷娜担任女主角，型男宋承宪则饰演操流利英语的美国刑警男主角。《Voice》第四季以济州岛为背景，女主角为了预防有罪案发生而前往济州岛，遇上调查残忍杀害自己妹妹的凶手的韩裔美国刑警。