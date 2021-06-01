杨志龙、洪俊扬 疫情下开餐饮店

本地艺人杨志龙和洪俊扬冠病疫情下越战越勇，陆续开店做饮食生意，杨志龙的日本餐档口SG Umami上周五（5月28日）开张做外卖生意，洪俊扬的综合式餐厅和印度餐馆都在上个月正式营业。

杨志龙在加冷一带工业区里食堂售卖日本餐，他接受《联合晚报》访问时说：“我们在上周五开张，原本是准备做堂食生意，但是高警戒解封第二阶段打乱了计划，现在只能做外卖，而且暂时只卖日式比萨，因为一些原本在菜单上的食物不是那么适合外送，怕会影响食客对我们的印象。”

虽然只外送比萨，但生意比他预期中好，让他十分惊喜，“周末的生意很不错，让我更意外的是，周一午餐时，我们的比萨就卖完了。”

本地疫情尚不稳定，为何选择在这个时候开档口？杨志龙说：“做生意本来就是冒险。我和搭档去年在线上推出新加坡猪肠粉卖得很好，所以我们决定把赚到的钱拿来投资。”他透露猪肠粉生意已经上了轨道，接下来计划开设实体店面。

疫情去年在本地爆发后国人逐渐习惯叫外卖的生活形态，这看似将成为我们的新常态，但杨志龙对此有所保留，“我们地方小，不像其他国家地方大比较需要外送服务。新加坡人还是喜欢到外头堂食的，只是疫情让国人稍微改变了消费方式。我还是希望能做堂食生意，毕竟一些食物打包后口感和味道就不同了。”

洪俊扬生意受影响

洪俊扬全新概念的餐厅CAF（ClickAFood）今年一月首阶段开幕，上个月正式开业，而位于东部商场内的印度餐馆BananaBro也在上个月开店。

洪俊扬受访时透露，印度餐馆受突如其来的防疫措施影响，“到商场打包的人不多，而我们因为刚开店，外送服务还无法启动，目前只能自己安排送餐。”他的泰式船面店也无法幸免，生意猛跌了90%，CAF营业额则下跌20%到30%，所幸手摇饮料品牌Machi Machi的生意没受到太大影响。

他感慨地说：“餐饮业在禁止堂食的情况下，是很难生存的，这对我们的伤害太大了！”

外送料成新常态

洪俊扬当初计划开CAF时，考虑到疫情所带来的改变，决定主攻外送，他说：“疫情让我们看到外送餐饮的商机，大家也开始意识到这将是新常态。”

因此，他把餐厅开在邻里的店屋，这样一来送餐员取餐更方便快捷。店里的餐单多样化，包括韩国料理、本地美食、泰国餐和西餐，洪俊扬解释说：“人们叫外卖时，通常选择很受限，你很难在同一家店买到不同的食物，所以我想到多买几种料理，这样一家人订餐就有不同选择。”

林慧玲卖酸种面包抢手

林慧玲和家人携手做网络生意（The Lim’s Kitchen），售卖酸种面包，开业4天就卖断货，供不应求。

The Lim’s Kitchen在IG感谢顾客的支持，透露六月的订单已经满额，并不再接受IG上的订单，待他们的网站启动后，才接受7月份的订单。