双Emma合璧 《Cruella》记者会火花四溅

电影《Cruella》作为学校假期热档电影上映，虽然碰上第二阶段的”提高戒备“状态难免影响票房，但是电影已可以额外付费方式在Disney+平台上观赏，不外是个居家同欢的假期活动。

但这部电影是否适合居家同欢？

Emma Stone在线上记者会上受访时表示，导演和编剧确实有点“为所欲为”，这是她看过其中一部最黑暗的迪士尼电影。

Emma Stone在《Cruella》中饰演名为Estella的女孩，特色是从出生就有黑白双色的头发，加上与众不同的个性，所以在校内成为被霸凌的对象。在一次的被霸凌事件后，她因多次自卫打架记过而被学校开除，母亲只好带她离乡到城市去寻找另一所学校。途中母亲被神秘人推下悬崖致死，而她也意外成了孤儿。

她在逃亡过程中幸运认识另两位流浪在外的孩子，从此三人以偷窃为生，一起长大。

她在长大的过程中将服装设计和制作的才华发挥在偷窃生活上，但暗自却希望能做与服装真正有关系的行业。阴差阳错下，她被招入她梦寐以求的服装品牌工作。她的老板，Emma Thompson饰演的Baroness von Hellman是名尖酸刻薄的老板，却欣赏Estella的才华而将她提拔成为亲信。

同为天涯沦落人，三人成为朋友。（照片/ 迪士尼提供）

但没想到，这位老板竟然和她妈妈的死有关。

一场明争暗斗就此展开。

这是大家熟悉的《101忠狗》的前传，叙述这位Cruella de Vil如何成为后来大家认识的反派。Baroness是一个新角色，高冷、挑剔但又有才华与财力，让身边的人又爱又恨。

饰演Baroness的Emma Thompson受访时表示，如果他的丈夫在场，他肯定会说“这个角色根本不需要演，本色出演就行。”

她表示，自己从以前就很想要演反派，但一直都没有机会，直到这次出演一个坏到底的反派—— 衣着光鲜但内心邪恶，她每天拍摄前甚至还跟服装们“对话”。

衣着光鲜但内心邪恶，Baroness的气质与众不同。（照片/ 迪士尼提供）

这部电影另一个亮点就是服装造型—— 不管是Cruella或Baroness的服装都极尽华丽，但这背后的代价就是，演员们上厕所需要一个团队的帮忙！Emma Thompson在受访时还自嘲“我不像Emma Stone有好身材，纤细的腰，所以我换衣服更麻烦！”。Emma Stone边听边翻白眼（可见双Emma的好感情！），并表示自己与Emma Thompson是一样的！

有记者问到Emma Stone最喜欢哪套戏服，她说“有一套在垃圾车的戏服我真的很喜欢……因为你没办法在现实中穿上，它有个超大超长的裙摆，必须在我站定位子后才拼接上。还有就是那套能覆盖整辆车子的裙子（此时Emma Thompson也表示很爱那套服装），你想想要走上一辆车然后用裙子把车子盖起来，那有多酷啊！”

服装也是这部电影的一大亮点。（照片/ 迪士尼提供）

另一名记者问Emma Thompson，如何从现实生活中取材Baroness这个狠毒的角色，还有如何对甜美的Emma Stone耍狠。两人在这题的互动相当有趣—— 首先听到“甜美的Emma Stone”时，Emma Stone即可回应“甜美极了”，而Emma Thompson则表示Baroness眼中无法容忍比她有才的人，就如同她无法忍受Emma Stone如此年轻漂亮有才华，她必须每晚买醉来麻痹自己的妒忌心（当然这是开玩笑的），Emma Stone则大笑回应，两人的好感情可见一斑。

想要看两位Emma如何在电影中继续“火花四溅”，电影已经全岛上映，你也可以通过Disney+ Premier Access在家同步观赏。