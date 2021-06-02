走进书房

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新加坡美术馆创馆馆长郭建超的书房有一种叫人莞尔的文化气息，甚至可以说是设计风格——整面贴墙的落地书柜，丰富的艺术书籍和奇趣的文玩摆设令人耳目一新，还有藏酒和调味料，一同点缀着这个阅读空间。

他笑言，跟书柜上这些“朋友们”生活，有一种“爱怨”关系：“有时候很喜欢，有时候我会说：‘我不是很同意你的说法’。”

郭建超并不“尽信书”，他认为书柜上这些书籍终究是一个框架，是一个有限的书本所代表的知识，而一个人的知识不能被书限制。他这种对待书的态度，值得参考。

中英文书籍皆读的郭建超，觉得自己跟中文更接近一点。他以美国艺术史家、艺术评论家Meyer Schapiro（迈耶夏皮罗）关于“风格”的文章为例，说同一篇文章给他带来不一样的读后感，英文原文追溯西方美术史的发展过程，以此引领思考，而中文译文则让他联想起《文心雕龙》的种种论述。

一份文本不同译本，在不同语言的层次关系上，产生出了一定张力。“这个张力，其实是一种很特殊的思想力量。”郭建超说。

由新加坡报业控股华文媒体集团制作的《走进书房》共五集，访问五位狮城知名爱书人，走进他们的书房，翻他们的藏书，听他们的书话，也品他们浸润于阅读中的人生。本集是系列的最后一集。

《走进书房》每逢星期三在zaobao.sg网站和应用上播出，随后在《联合早报》、zaobao.sg生活娱乐、《早报·现在》（zbNow）、《联合晚报》、《新明日报》面簿专页，以及zaobao.sg的YouTube频道播出，读者也可扫描QR码观看《走进书房》。