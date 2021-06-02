停工近三年 张宇近况曝光 

（综合讯）54岁歌手张宇出道27年，演唱多首脍炙人口的情歌，《用心良苦》《都是月亮惹的祸》等等，2018年他却突然在微博抛下震撼弹，宣布“无限期停工”！

消息一出也震惊粉丝，睽违2年多后他接受陶晶莹的访问，透露停工这两年多，把时间全拿来陪伴家人，也因此第一次跟老婆一起逛菜市场，光是去一家鱼摊就买了六七千台币（介于287至335新元）的鱼，还为此买了一个冰箱。

张宇感慨前几年的生活过得太忙太累，直到某天他突然醒悟，“到底为何把生活过成这样…”于是他在凌晨1点录影结束后，在微博写下“开始入行以来第一次无限期停工，累了！力不从心”向粉丝告假、希望谅解。

这些年张宇中台两地奔波，牺牲陪伴家人的时间，愧对相恋快40年的妻子、同时也是他工作最佳伙伴，提到妻子，他充满感激，“没有她没有现在的我”，因为太太不仅替他填词100多首歌曲和打理演艺圈事业，在家里还担任相夫教子角色，堪称全能太太。

两人窝在位于新店的160坪爱窝，当年张宇大手笔一次买“江陵诚”的两户顶楼户，共约160坪，一户是张宇一家五口自住，另一户则让父亲居住，光是这两户就拥有近亿台币（479万新元）身价。

完整报道，请翻阅2021年6月2日的《新明日报》。