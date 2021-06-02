支援台湾医护 贾永婕、小S日捐百个便当

（台北讯）全台疫情严峻，自5月上旬以来已经有超过7000例本土确诊病例，百多人死亡， 全台三级警戒延到6月14日，许多一线人员为此疲于奔命。艺人纷纷在紧要时刻献上爱心。

艺人贾永婕1日在面簿宣布从即日起，每天要送100个爱心便当给医护人员加油打气， 并透露好友小S在得知后，二话不说就加入她的行列。

贾永婕透露每天会在双北各大医院发送100个爱心便当，希望能为前线的医疗人员尽一份心力。她暖心喊话：“听说医护人员总是忙到没时间吃饭，希望有暖暖的力量！谢谢你们，因为有你们在前线作战，我们可以安心地宅在家。”

贾永婕说好姐妹小S在得知她的计划后，马上二话不说加入，而且还积极检查卡片上有没有自己的名字，最后也不忘祈愿疫情快点结束，并打趣说道“不然我要破产了。”

Gino（左一）下厨做菜，为医护人员加油打气。（取自Instagram）

Gino下厨做20人份餐送到荣总

另外，永和A+ 9烧烤屋以成本价便当，号召各企业公司，目标募集2000个“热血便当”，送往有需要的单位。艺人谢承均、 高宇蓁、林玟谊、尹嘉萱，以及公司团队、善心人士一起响应，目前共募集到800个便当，陆续预约时间分送。

民视剧《多情城市》主角Gino31日在社交应用中晒出在疫情期间为医护人员尽一份心力的照片，获得大批网民赞赏。

Gino发文透露，收到拍戏的班表发现31日白天刚好不用拍摄，于是赶紧联络熟识的餐饮店，希望能在台湾冠病疫情严峻之时，献上自己的一份力量，为医护人员加油打气，并将全程直播将正能量分享给网民。隔天早上10点多，他现身餐馆厨房，披上围裙努力备料，亲自拿刀准备食材，坦言因为拍戏睡眠不足加上太热，且第一次做这么多人份的餐，让他一度头晕到不行，所幸最后成功将20人份的餐点送到医护人员的手上。