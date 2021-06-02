悄悄回新"办私事" 张振煊晒妻孕照迎二胎

前新传媒中国籍演员张振煊昨天（6月1日）在IG晒妻孕肚，低调宣布妻子怀了第二胎，迎来百多名网民和艺人祝贺，林湘萍、洪乙心、曾诗梅、朱厚任等前同事都留言恭喜。

昨天是中国六一儿童节，张振煊趁机宣布喜讯，晒出一张妻子潘思臣抱着儿子露孕肚的照片。

张振煊前年和新传媒解约后，回中国发展，完成古装神话片《封神三部曲》其中的首部曲后，在冠病疫情期间似乎多待在家里享受天伦之乐。不过他三周前悄悄回新，记者曾与他联系，问他为什么回来，他只说：“办私事。”问他几时回去，他说一段时间过后，似乎有待上一段时间。

他之前受访，曾说想带新生儿回新见见老朋友，这次相信是因为疫情关系只身回来。回新后，他曾和曹国辉、翁清海见面，三人合影照被曹国辉放上IG。曹、翁趁疫情投资外卖点餐，看似生意不错，或许张振煊也考虑投资。

不久前，戴向宇向本地媒体透露，其永久居民资格今年4月到期，他一直渴望赶紧办理，但疫情底下碍于种种因素，未能在中国及时申请，期限一过即失去资格。后来他在网上申请永久居留权，但不成功，令他非常懊恼。

张振煊之前在本地拍戏多年，相信也申请到永久居民资格，这次回新，不知是否和此有关。

记者昨天和他连线，谈没两句，他就匆匆挂线。