传恋上已婚牧场合伙人 柴崎幸陷不伦疑云

（日本讯）39岁“日剧女王”柴崎幸近年将事业重心放在副业，近日却传出她和牧场的合伙人热恋，不过男方却被起底已婚，让她陷入不伦疑云。

柴崎幸2016年与友人在北海道新千岁机场附近买地经营“Our Home Farm”牧场，并成立“Les Trois Graces Inc.”公司，销售天然无害的农产品及加工食品，同时她去年就不再与大经纪公司签约，自主经营。《女性自身》报道，她的公司去年的资本额从1.6亿日元（约193万新元），锐减到8500万日元（约102万新元），今年刚出炉的财报，则有6800万日元（约82万新元）的亏损，似乎经营不善。

男方曾获得英国王室聘用

据报道，牧场占地广阔，有六个东京巨蛋之大，还有训练马的地方，可以度假又可以练习马术。柴崎幸曾说，北海道是父母的故乡，2016年投资网购公司副业，当时就想到乡下务农。她和合伙人2015年在英国相识，对方在日本早稻田大学及英国牛津大学攻读哲学，精通中、英、日三语，还曾获得英国王室聘用，担任皇储查尓斯的秘书官长达八年。据知情人士透露，虽然男方已婚，但柴崎幸十分倾慕他的才华，甚至在各方面的想法都受男方影响，因此两人一起移居北海道经营牧场。

柴崎幸未回应绯闻，不过在柴崎幸的个人YouTube频道上能看到该男的身影。在去年9月公开的一个视频中，柴崎幸从头到尾甜笑地注视男方。

事实上，柴崎幸交往过的对象来头不小，不仅与Da Pump主唱ISSA、乐团UVERworld主唱Takuya∞、足球金童中田英寿等人交往过，和妻夫木聪的恋情最受瞩目。