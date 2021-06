(本地讯)已有20年历史的澳大利亚冬季最大音乐盛会“Splendour in the Grass”因冠病疫情,将于7月24、25日以线上方式呈现。这次的演出名为“Splendour XR”,歌迷只要花费19.99美元(约26.5新元,单日票)或34.99美元(约46.3新元,双日票),即可创造属于自己的虚拟人物,游走于音乐祭现场的各个舞台和摊位,躺在家中享受包括Khalid、The Killers、Chvrches、Aurora、Of Monsters And Men等逾50组艺人的演唱。

歌迷也可以参加会场论坛观看各种访问,并透过语音或打字方式参与讨论。主办单位也为父母准备了Little Splendour摊位,提供各种适合小朋友互动的线上游戏。更多活动信息可查阅官网:splendourinthegrass.com。