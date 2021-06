管道风暴 Pipeline(PG13)

娱乐性★★★/艺术性★☆

故事:韩国数一数二的钻孔能人“潘多”(徐仁国饰),受雇于冷酷的建宇(李秀赫饰),建宇要他窃取地下管道的汽油。潘多带了试图靠偏门改变命运的几名男女,开始着手在地下钻孔偷汽油,结果被警察盯上,建宇的窃油动机也渐渐浮出水面。

短评:号称韩国首部以盗汽油为题材的犯罪片,由《卑劣的街头》《霜花店》等片导演刘河所导,是他准备四年才完成的野心之作。片中人物在地底偷取汽油,处处充满危险,因为以大电钻在管道上钻孔时的花火,随时引爆汽油,所以过程要很谨慎。刘河拍得一丝不苟,好几场戏都让人屏息。人物对白不时抛幽默。外形带邪气的李秀赫戏份不如徐仁国的丰富,徐仁国虽让人感觉吊儿郎当,但讲义气,临危不乱。

黑暗与邪恶 The Dark And The Wicked (NC16)

娱乐性★★★/艺术性★☆

故事:在一个偏僻的农场,一家之主躺在床上奄奄一息,妻子难掩哀伤。他们的子女露易丝(Marin Ireland,玫琳爱尔兰饰)和麦克(Michael Abbott Jr.,小迈克尔阿伯特饰)回到农场陪伴母亲,并要和父亲道别。随着姐弟的悲伤加剧,他们开始感受到一股黑暗力量想要吞噬他们一家人。

短评:题材黑暗与压抑,惊悚氛围到位,少不了撞鬼、幽灵附身等恐怖情节。片中姐弟面对接踵而来一场又一场的恶梦,心力交瘁,虚虚实实已难分辨。到底是心魔还是病魔恐怖,值得玩味。

独一无二的伊万 The One And Only Ivan(PG)

娱乐性★★★/艺术性★

播放平台:Disney+

故事:伊万是一只大猩猩,它与大象斯特拉等动物在大型购物中心表演娱人,其他时间被关在笼子。小象如比到来后,伊万拟定计划要逃脱牢笼,避免大家再遭受管理员的虐待。

短评:根据获纽伯瑞大奖的小说改编,《独》曾竞赛今年奥斯卡的最佳视觉特效奖。人类禁锢动物来娱乐自己是老生常谈的话题,《独》借用奇幻的方式讲述了一个不奇幻的故事。特效太厉害,性格沉稳的大猩猩成了演技派演员,老少咸宜。