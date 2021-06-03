结婚九年育有2子 全智贤被爆婚姻陷危机

（韩国讯）全智贤和老公崔俊赫结婚9年并育有2子，感情一向甜蜜，今天却惊爆婚姻危机。Youtube频道“横竖研究所”昨日以“全智贤离婚传闻”为题拍片，指全智贤与崔俊赫已分居半年。

“横竖研究所”的两名记者说，他们听到的小道消息有两个，一个是男方认为自己的基金会事业亮眼，“不想要再当全智贤的老公”，另一版本暗示男方外遇，总之结果都是想要离婚，但是全智贤不肯。

影片中指出，全智贤不想离婚的理由是，数十个广告违约金，并推测：“全智贤离婚传闻是在6个月前的事情，直到现在还有传闻，看来两人的关系还没有磨合。”

“横竖研究所”指出，全智贤以幸福美满的女神形象著称，每支广告的代言价码高达10亿韩元（118万新元），违约金可能高达3倍，加上全智贤身上有极多广告，如果真的要赔偿，“得卖几栋楼才能赔完”。

影片中还指全智贤一直有计划移民，一直想要说服老公：“从全智贤的立场来看，她有韩国顶级明星的自尊心，但如果丈夫说不喜欢全智贤，不想做全智贤丈夫，那么她最棒的自尊心就会受到伤害。”不过全智贤一直有戏约，想移民的可能性似乎不高。

对于被爆“离婚危机”，全智贤所属的经纪公司Culture Depot娱乐已正式回应，强调一切都是谣言，将硬起来提告。

崔俊赫同样否认离婚传闻，更在社交网公开日本经典漫画《男儿当入樽》的照片，以画中的对白表达“我想当全智贤老公”，巧妙地驳斥离婚谣言。