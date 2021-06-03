秘密返港 余文乐参加百人无罩派对

（香港讯）余文乐被爆秘密返港，上周五参加超过200人的派对，全场很多人除罩热舞，疑违反法例，遭人报警投诉。

余文乐去年因疫情一直留台湾，陪伴老婆王棠云及一对儿女，去年他曾离开台湾到中国大陆工作。不过港媒就报道称，余文乐最近静悄悄返港，上周五晚到西九参加百人派对，余文乐不仅在场狂欢，更没戴口罩在场内游走兼室内吸烟。

据读者马先生爆料，指当晚派对现场接近200多人，几乎逼爆餐厅，他表示现场大部份人都没有戴口罩，只有工作人员有戴口罩。

据他提供的影片及相片可见，场内聚集人数众多，完全没有保持社交距离，众人在劲歌热舞，场内男女几乎身贴身，疑违反《预防及控制疾病（佩戴口罩）规例》。马先生表示当晚大约11点左右，场内音乐突然停止，估计有人投诉，约有五名警员到场，跟餐厅职员了解情况。

根据该餐厅贴出的告示，显示该餐厅应该属于“疫苗气泡”防疫措施中的B类，告示只显示每4人一桌，堂食营业至晚上10点，而宴会人数限于20人。

《苹果》致电该餐厅求证相关事宜，但餐厅一名男负责人没有正面回答，只表示餐厅每天都有开门做生意。《苹果》也向警察公共关系科查询，警察公共关系科回复表示，警方确实有接获报案，但警员到场发现该餐厅已停止营业，店内已没有顾客。经初步调查，没有人被捕或被控。

该餐厅当晚开派对是否有触犯法例，有香港律师则表示，“要看餐厅是否营业中，是否有客人仍可进出，如果是私人聚会，未必触犯第599条例。很多时候警方接到投诉到场时，可能场内人士已经全部走了，所以较难执法。”

餐厅内人头涌涌，气氛高涨。 （网络）

余文乐早前曾返中国大陆工作，之后返台时要隔离，与儿子隔着玻璃见面。（网络）

惊恐症复发 忧好不起来

另一方面，余文乐1日透过IG限时动态写下长文，坦承罹患惊恐症，透露2019年搭飞机时突然感到异常害怕，而且手脚发麻、呼吸困难。后来在空服员的帮忙下找到机上有位医生乘客，吃了镇定剂后才平安渡过该趟飞机旅程。

会有这样的状况，余文乐说自己是因为长期工作压力而导致的，定期检查和吃药1年的时间后一切也变得好转，但前几天却突然复发：“我感觉很失落，也很害怕，我怕我以为都好不起来，但我相信只要我保持着正面态度和心情，我还是可以克服它的。”同时他也希望有相同症状的人要相信自己，信心喊话：“病一定会好的，加油。”