74岁金银姬学热舞 劈一字马

74岁金银姬跟才华亚军郭坤耀学跳热舞，节目中秀一字马“舞功”，令人惊叹。

新传媒网络节目《刷一刷》最新一期内容是金银姬跟才华亚军郭坤耀学跳热舞，金银姬昨天受访表示，自己有很多乐龄朋友，如果能学到新的舞蹈，其他乐龄人士也能跟着跳。

不过她觉得郭坤耀教的“机械舞”节奏太快，也不太喜欢。“他教的那种舞蹈要全身摇摆的，我现在太胖了，不太适合。”

但她就很喜欢上次家里的两个女佣和她在职总超市的那段舞蹈。“佣人编的这段舞蹈跳起来很帅气，也很大众化，很多人告诉我说，看了要自己的妈妈也动一动，不要总是看电视，我听到很高兴。但不知道这次学的舞蹈能否带动乐龄人士跟着学。”

另外金银姬也透露，上次在职总超市的跳舞也被韩国媒体报道了。

值得一提的是，金银姬在《刷一刷》节目中小露了一手自己的一字马“舞功”。她笑说，有10多年没有公开表演过一字马。结果女佣看了吓一跳，说奶奶你会劈腿呀。

工作不停防痴呆

金银姬疫情期间工作不停，录制3档综艺节目。其中她将下个月录制由许振荣和向云主持的《健康那些事》。“我喜欢这档节目，我要运动给大家看，有事情做，心情也开朗。”

至于戏剧的工作暂停就没有接到新角色，但她喊话希望能继续演戏。在4月的红星大奖颁奖礼上，连拿两个奖项的金银姬希望不要太空闲，以免得老年痴呆症。