董素华：吴岱融直话直说 心里仍有一团火

在香港发展的本地男星吴岱融连同妻子钟淑慧和儿子近期一起罕见受访，首次上本地访谈节目《我·董·你3》。主持人董素华发现吴岱融跟荧幕形象大不同，真人直话直说，虽然已经62岁，心里仍然有一团火。

董素华接受《联合晚报》的专访时说，她以前看吴岱融主演的本地剧，荧幕形象英俊温和，斯斯文文的，“但是接触之后，发现他心里有一团火，很想把事情做好，是一个很拼、很努力、很投入的艺人。”

吴岱融坦承有脾气很情绪化

她透露吴岱融是一个“有菱有角”的人，很有自己的想法，会直话直说，为节目贡献不少点子。那制作组是否面对不少压力？董素华答：“他很有礼貌，只说提议而已，不会坚持，让我们决定，我们完全没有压力。”

董素华还说，吴岱融坦承自己有脾气，很情绪化：“他说当演员一定要有脾气和情绪，但是他并没有对我们发脾气。整个拍摄过程，他很配合，态度也很专业。”

钟淑慧健谈亲切

董素华说制作组先联络吴岱融，通过视讯联络了至少两次才说服他，之后才慢慢说服钟淑慧和儿子受访。她说吴岱融今年一月回来新加坡时，跟制作团队一起约吃饭，当时钟淑慧也在场，“我们就一边吃饭一边聊天，说服她提供多一个视角，结果她答应了。”

董素华说钟淑慧本人很健谈和亲切：“她很开朗，笑声爽朗。她完完全全就是吴岱融背后的女人，帮他打点一切。”

钟淑慧：吴岱融很顾家 到处拍片会带上一家人

钟淑慧在节目中透露，吴岱融很顾家，到处拍片时也会带上一家人，他们因此每几年搬家，香港、大陆、马来西亚、新加坡到处搬。董素华问钟淑慧会不会觉得颠沛流离，“她回答不觉得，最重要是一家人要在一起。”

吴岱融钟淑慧恩爱 不忌人前打情骂俏

吴岱融和钟淑慧非常恩爱，不忌在人前“打情骂俏”。董素华说：“他们爱互相开玩笑，互动就像戏剧里看到的桥段，有点像欢喜冤家。”

她也说两人在拍摄团队面前会牵手，吴岱融会拦着太太的身体，感觉很亲密，完全不在乎别人怎么看。董素华说：“他们在镜头前有一起接受访问，我蛮喜欢的。”董素华也爆料，目前在英国留学的吴岱融儿子吴政桦，也特别录制了一段视频，给父母惊喜，让他们感动得落泪。

《我·董·你3》的其他受访嘉宾还包括永续发展与环境部长傅海燕、国家传染病中心主任梁玉心教授、酒店和餐饮老板卢立平。《我》将在本周日（6月6日）晚上9点通过8频道首播。