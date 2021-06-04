《Penthouse上流战争3》 剧迷最想解开的谜团有哪些？

看《Penthouse上流战争》绝对颠覆三观，要追剧先把理智放一边。剧情曲折离奇的脉络，带领观众进入一波一波高潮。这是《Penthouse》的魅力。而且不到大结局，观众都绝对无法相信谁真正死了。

好消息！《Penthouse上流战争3》即将在六月播出，到时候所有谜底都会解开。在最新一季的电视剧开播前，我们来看看，剧迷最想知道答案的谜题到底有哪些？

《Penthouse上流战争2》的大结局中，赫拉皇宫恶人全数被判入狱。（ONE频道提供）

爆炸是谁的杰作？是朱丹泰还是神秘男？

罗根（朴殷硕饰）从美国返韩国后准备向沈秀莲（李智雅饰）求婚，载著在飞机上初登场的神秘男一起去找沈秀莲。神秘男借抽烟之名离开座车，此时一名老人推著推车到罗根的轿车旁边，露出诡异微笑后与沈秀莲擦身离开。看到沈秀莲的罗根先是露出幸福微笑，但又似乎感到不对劲，下一秒炸弹引爆，留下情绪激动的沈秀莲。第二季的最后这一幕，相信不止沈秀莲，许多始料不及的剧迷也崩溃了。

将推车推向罗根车旁的老人到底是谁？在《Penthouse 2》结局播出后，饰演沈秀莲的李智雅在IG限时动态公开与老人的自拍照，揭晓老人就是朱丹泰（严基俊饰），但贴文没多久后便被删除。这是无心的破梗，还是要吊观众胃口？6月第三季播出后，自有分晓！

罗根到底会不会死？

罗根去见沈秀莲时遇爆炸，让观众都很心痛，大家纷纷开始讨论起“罗根的100种复活方法”，其中有网友认为罗根和沈秀莲送彼此的花似乎藏有别的涵义。据网友分析，罗根送的那束花语是“只要你幸福，死了也可以”。而沈秀莲送的花是蓝玫瑰，花语是“奇迹与不可能实现的事”、“纯洁的爱”。

罗根到底会不会在《Penthouse 3》出现？（ONE频道提供）

你可别说网友们太夸张，因为在《Penthouse 1》遭谋杀的沈秀莲在《Penthouse 2》逆转复活，令观众期待一线生机。加上朱丹泰在狱中拿到的报纸，头条新闻出现“失败”两字，以及沈秀莲迎接罗根时所准备的蓝玫瑰花语，让不少网友觉得这场爆炸戏可能又只是编剧所安排的烟雾弹。

和罗根一起搭飞机的神秘男子俊基是谁？

《Penthouse 2》的结局其中讨论度最高的就是罗根在飞机上遇到的神秘男子俊基（温朱莞饰）。

罗根离开韩国前在审讯室外对着朱丹泰大叫“白先生”，然后继续说：“罗爱乔说得没错，你还有另一个真名，那是白先生吗？”此话一出，让审讯室里的朱丹泰大吃一惊。“白先生”的出现，一下子让剧情的走向扑朔迷离起来。朱丹泰难道是盗用了别人的身份？还是他自己重新起的名字？

神秘男俊基认识“白先生”，而且他似乎是刻意接近罗根的。在爆炸前，镜头特地拍到了俊基留下的手提包，虽然目前炸弹看起来像是朱丹泰放在推车里炸的，但也不排除俊基的嫌疑。俊基到底是谁？和朱丹泰有什么关系？

河恩星的家教老師陈粉红有什么秘密？

陈粉红（安妍红饰）最初的人设是河恩星（崔艺彬饰）的家教老师。后来当她和吴允熙（柳真饰）“交换情报”的时候，观众才知道她原来是罗根的人。但她后来露出了可怕的真面目。陈粉红和罗根看来只是合作的关系，同意帮助罗根进入千瑞琎家，其实是她想当恩星真正的妈妈。

河恩星跟着家教老師会不会有危险？（ONE频道提供）

在《Penthouse 2》的结尾，陈粉红带着河恩星离开了赫拉宫殿，没有人知道她们去了哪里，如同人间蒸发了一样。陈粉红到底为什么要这么做？她到底是谁？河恩星跟着她不会有危险吗？

姜玛莉的丈夫刘东弼的来头？

刘东弼隐藏的身份到底是什么？（ONE频道提供）

珍妮爸爸刘东弼（朴浩山饰）终于出狱了。从姜玛丽（申恩庆饰）与朱丹泰的对话中可以知道的一点就是，当年刘东弼是为朱丹泰顶罪入狱的，而且这罪名应该还不小，否则朱丹泰也不可能直接送了赫拉宫殿的一套房子给姜玛丽和刘东弼一家。

当刘东弼出狱的时候，接他的，竟然是朱丹泰身边的赵秘书（金东圭饰）。所以，珍妮爸爸隐藏的身份到底是什么？刘东弼和朱丹泰到底有什么关系？刘东弼在出狱后，是否会复仇？而且，报复的对象，又会是谁？你有追看这部韩剧吗？你期待什么样的结局？又有什么样解不开的谜团？

“Penthouse”第三季将于6月5日开播。每逢星期六，晚上9时30分，在ONE频道（星和Ch823／124，新电信Ch513／604）播出。

ONE频道也会在6月5日，晚上7时55分播出“Penthouse”第三季特辑。