落难少女、厌世使者 从相互利用到动真情

某一天灭亡来到我家门前 Doom At Your Service

可在viu.com或viu应用收看

上个月首播的新韩剧《某一天灭亡来到我家门前》,单看剧名,很难搞懂是怎样的一部剧,看了才知道,原来是一部奇幻浪漫剧,讲述使万物消失的源头——灭亡(徐仁国饰),和为了不消失而与灭亡签下合约的人类卓东景(朴宝英饰),两人之间发生的浪漫凄美爱情故事。

网络小说编辑卓东景被诊断患上癌症,只剩100天的生命。她发现男友是隐瞒已婚身份的渣男,正宫约她见面,向她泼水,过程被偷拍放上网,无意中做了小三的她,成了众矢之的。另外,弟弟找她要钱,助学贷款的还债期限逼进,东景因此喝醉大喊:“世界灭亡吧!”

为“保命”强迫自己恋爱

东景无心许下的这个愿望,将“灭亡”召唤到她身边。灭亡是神与人之间的使者,负责世间万物的灭亡。灭亡无法摆脱自己的命运,早已厌倦的他想死却无法死去,只能周而复始地看着人类的各种不幸。东景的愿望,刚好是灭亡想要的,于是他决定帮东景实现这个愿望,同时可以让自己消失。

灭亡来到东景家,提议和她签约,他要东景临死前下令让他毁灭这个世界,他会让东景在剩下的日子里感受不到病痛。灭亡警告东景,如果毁约,就会让她“最爱的人”代替她死去,而这个人很可能是东景唯一的亲人,她的弟弟。

东景想到一个能毁约,也能保护弟弟,同时自己能活下来的方法,就是让灭亡成为自己最爱的人。

一段相互利用的关系,最终双方都对彼此动了真情,下场会如何?

男女主角对望眼神有戏

非常喜欢朴宝英和徐仁国的火花,两人对望时,眼神都是戏。徐仁国不算帅哥,但有一种令人难以抗拒的坏坏男魅力,新剧更是完美诠释傲娇男一角。

在韩国的新剧发布记者会,徐仁国透露由于灭亡这个角色不是人类,所以他想让自己看起来非常帅气,并为此减重。拍这部剧之前,他刚拍完电影《管道风暴》(Pipeline),他从73公斤减到68公斤,也为角色染发。

徐仁国和朴宝英是首次合作,徐仁国说:“我曾经在朴宝英主演的剧集中客串,当时就觉得我们会有机会续缘。我们愉快地相处了六个月,她是很棒的演员。别看她个子娇小,存在感却很强的,我跟她学习不少。”朴宝英说:“我也一直认为我们总有一天会合作,这次听到他是男主角,我的反应是,‘终于跟这位有魅力的演员合作了’。”

狐狸新娘星(大结局)

U频道 晚上10.00

修延知道自己的身体状况,他不想拖累夏天,向舒君提出辞职离开机场。夏天从舒君那里听到修延要离开的消息后感到很伤心,试图阻止修延,然而修延对自己的决定十分执着。

大酱园

8频道 晚上7.30

启山向城中老板借钱不果,幸得洪老板支持。酱园出货时被银号的人阻止,双方大打出手。兆荣开枪示警,并表示可为酱园垫支解危。

我的室友是九尾狐 My Roommate is A Gumiho

tvN(星和Ch824,新电信Ch518)周四至五 晚上9.15

主演:张基龙、李惠利。改编自人气漫画,讲述女大学生李潭意外吞下狐珠,它属于999岁的九尾狐申禹如。申禹如为取回狐珠与李潭展开同居生活,开始了一段意外的罗曼史。

妻子的浪漫旅行5(首播)Viva La Romance 5

Hub都会台(星和Ch111/825)晚上10.00

全新第五季,主持:刘涛。妻子团踏上浪漫之旅,丈夫团留守棚,远程观察旅途中的妻子,了解她们的另一面。夫妻团成员有:蒋勤勤和陈建斌,秦海璐和王新军,张馨月和林峰与周捷和邹凯。

打开心世界 The World to Come

Singtel TV随选电影,随时播看

电影改编自美国作家Jim Shepard在2017年发行的同名短篇小说。故事背景设定在19世纪的美国东北部,描述一名孤独的农妇Abigail(Katherine Waterston饰)与新邻居的太太Taille(Vanessa Kirby饰)在相处过程中,不知不觉地填补了彼此生活中的空白,开始被对方深深吸引,发展亲密关系的故事。

杜立德 Dolittle

HBO(星和Ch601,新电信Ch420) 晚上7.20

奇幻冒险片,丧妻的约翰杜立德医生(Robert Downey Jr.饰)把自己关在庄园与动物相伴。年轻的女王身患重病,杜立德被迫前往神秘的岛屿寻找治疗方法,这让他重获勇气和智慧,他不但击败老对手,还发现奇妙的新生物。

小镇翻修趣观影趴第5季 Home Town Season 5

HGTV(新电信Ch250) 晚上10.00

Erin和Ben Napier喜欢他们在密西西比州小镇的故乡,特别是历史悠久的老建筑。这对夫妻以不高的经费翻新经典老宅,保留它们的特色,同时赋予现代感。Erin富有想象力的手绘草图,搭配Ben的建造巧手,为房子注入新生命,确保这个小镇的未来与过去一样迷人。