落难少女、厌世使者 从相互利用到动真情

某一天灭亡来到我家门前 Doom At Your Service

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上个月首播的新韩剧《某一天灭亡来到我家门前》，单看剧名，很难搞懂是怎样的一部剧，看了才知道，原来是一部奇幻浪漫剧，讲述使万物消失的源头——灭亡（徐仁国饰），和为了不消失而与灭亡签下合约的人类卓东景（朴宝英饰），两人之间发生的浪漫凄美爱情故事。

网络小说编辑卓东景被诊断患上癌症，只剩100天的生命。她发现男友是隐瞒已婚身份的渣男，正宫约她见面，向她泼水，过程被偷拍放上网，无意中做了小三的她，成了众矢之的。另外，弟弟找她要钱，助学贷款的还债期限逼进，东景因此喝醉大喊：“世界灭亡吧！”

为“保命”强迫自己恋爱

东景无心许下的这个愿望，将“灭亡”召唤到她身边。灭亡是神与人之间的使者，负责世间万物的灭亡。灭亡无法摆脱自己的命运，早已厌倦的他想死却无法死去，只能周而复始地看着人类的各种不幸。东景的愿望，刚好是灭亡想要的，于是他决定帮东景实现这个愿望，同时可以让自己消失。

灭亡来到东景家，提议和她签约，他要东景临死前下令让他毁灭这个世界，他会让东景在剩下的日子里感受不到病痛。灭亡警告东景，如果毁约，就会让她“最爱的人”代替她死去，而这个人很可能是东景唯一的亲人，她的弟弟。

东景想到一个能毁约，也能保护弟弟，同时自己能活下来的方法，就是让灭亡成为自己最爱的人。

一段相互利用的关系，最终双方都对彼此动了真情，下场会如何？

男女主角对望眼神有戏

非常喜欢朴宝英和徐仁国的火花，两人对望时，眼神都是戏。徐仁国不算帅哥，但有一种令人难以抗拒的坏坏男魅力，新剧更是完美诠释傲娇男一角。

在韩国的新剧发布记者会，徐仁国透露由于灭亡这个角色不是人类，所以他想让自己看起来非常帅气，并为此减重。拍这部剧之前，他刚拍完电影《管道风暴》（Pipeline），他从73公斤减到68公斤，也为角色染发。

徐仁国和朴宝英是首次合作，徐仁国说：“我曾经在朴宝英主演的剧集中客串，当时就觉得我们会有机会续缘。我们愉快地相处了六个月，她是很棒的演员。别看她个子娇小，存在感却很强的，我跟她学习不少。”朴宝英说：“我也一直认为我们总有一天会合作，这次听到他是男主角，我的反应是，‘终于跟这位有魅力的演员合作了’。”

狐狸新娘星（大结局）

Ｕ频道 晚上10.00

修延知道自己的身体状况，他不想拖累夏天，向舒君提出辞职离开机场。夏天从舒君那里听到修延要离开的消息后感到很伤心，试图阻止修延，然而修延对自己的决定十分执着。

大酱园

8频道 晚上7.30

启山向城中老板借钱不果，幸得洪老板支持。酱园出货时被银号的人阻止，双方大打出手。兆荣开枪示警，并表示可为酱园垫支解危。

我的室友是九尾狐 My Roommate is A Gumiho

tvN（星和Ch824，新电信Ch518）周四至五 晚上9.15

主演：张基龙、李惠利。改编自人气漫画，讲述女大学生李潭意外吞下狐珠，它属于999岁的九尾狐申禹如。申禹如为取回狐珠与李潭展开同居生活，开始了一段意外的罗曼史。

妻子的浪漫旅行5（首播）Viva La Romance 5

Hub都会台（星和Ch111/825）晚上10.00

全新第五季，主持：刘涛。妻子团踏上浪漫之旅，丈夫团留守棚，远程观察旅途中的妻子，了解她们的另一面。夫妻团成员有：蒋勤勤和陈建斌，秦海璐和王新军，张馨月和林峰与周捷和邹凯。

打开心世界 The World to Come

Singtel TV随选电影，随时播看

电影改编自美国作家Jim Shepard在2017年发行的同名短篇小说。故事背景设定在19世纪的美国东北部，描述一名孤独的农妇Abigail（Katherine Waterston饰）与新邻居的太太Taille（Vanessa Kirby饰）在相处过程中，不知不觉地填补了彼此生活中的空白，开始被对方深深吸引，发展亲密关系的故事。

杜立德 Dolittle

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上7.20

奇幻冒险片，丧妻的约翰杜立德医生（Robert Downey Jr.饰）把自己关在庄园与动物相伴。年轻的女王身患重病，杜立德被迫前往神秘的岛屿寻找治疗方法，这让他重获勇气和智慧，他不但击败老对手，还发现奇妙的新生物。

小镇翻修趣观影趴第5季 Home Town Season 5

HGTV（新电信Ch250） 晚上10.00

Erin和Ben Napier喜欢他们在密西西比州小镇的故乡，特别是历史悠久的老建筑。这对夫妻以不高的经费翻新经典老宅，保留它们的特色，同时赋予现代感。Erin富有想象力的手绘草图，搭配Ben的建造巧手，为房子注入新生命，确保这个小镇的未来与过去一样迷人。