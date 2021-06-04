首当嫲嫲太兴奋 薛家燕推工作顾孙

香港资深艺人薛家燕上周在面簿报喜，宣布升级当嫲嫲，媳妇陈素怡（Zoe）已经平安诞下男婴，重约3.4公斤。升级当嫲嫲的家燕姐随后在周一（30日）约了香港传媒到医院分享当嫲嫲的喜悦，喜悦之情溢于言表。

陈素怡与家燕姐二儿子石耀庭（Jackson）于2018年结婚，据悉男孙的英文名字是Julian。

事隔一星期，人在香港的家燕姐前天接受《新明日报》电访时，依然难掩第一次荣升当嫲嫲的愉悦心情，她笑着说：“真的很开心，很兴奋，直到今天，我的手机还不断收到祝贺的简讯。”

第一次升格当嫲嫲，家燕姐说心里七上八下，十分紧张，“媳妇被送进医院，临盆前夕，那晚我简直紧张得睡不着觉，隔天一大早就赶往医院。”

家燕姐说，当儿子告诉她媳妇顺利产下孙子后，她“一个箭步”就跑去育婴房看孙子，迫不及待想抱起躺在婴儿床上的孙子，可惜护士拒绝，“护士说孩子刚出世，不能够马上抱。”

家燕姐也透露，孙子在医院的那几天，因为兴奋过度，几乎每天都忘了吃饭就跑去医院探望孙子，“那几天我儿子、女儿不断提醒我，一定要吃饱饭才去医院。”

目前Julian已经出院回家，住在儿子隔壁的家燕姐也三不五时往儿子家串门看望孙子，记者问她是否会亲自“凑”孙？家燕姐说，儿子现在请了陪月24小时照顾媳妇与孙子，至于自己，为了凑孙推掉了许多工作，“这个月会忙着照顾孙子。”

提及未来是否重心也会在照顾孙子？

家燕姐说：“会从旁协助，毕竟年轻人有自己的一套育婴经，和我那个年代的不一样，像儿子会在孙子的房间播放声音，原来是为了要他适应环境，播放以前听熟了的胎教音乐。”

准备送300份姜醋

孙子出世一个星期，祝贺简讯不断。

问她会摆百日宴吗？

“和儿子在商谈中，目前疫情期间，不能群聚，可能只请亲戚。不过，孙子出世12天要送的姜醋就不能少。”家燕说，她略算了算，将送出超过200多或300份的姜醋给亲友和电台、电视台的同事。

当胡枫个唱嘉宾 右眼将动手术

虽然家燕姐为“凑”孙减少工作，但这个月会当胡枫（修哥）个唱嘉宾，也将主持香港电影资料馆20周年庆特辑节目，同时也在洽谈中国广州一乐龄节目，但提及该节目，家燕姐说唯一担心的是来回需隔离14天，怕影响香港的工作。

家燕姐说，近来发现眼睛看远时很朦，看近则很清晰，去了检查发现右眼患上黄斑病变，在医生的建议下，将在修哥的个唱前进医院动个小手术。

动眼睛手术，问家燕姐会担心？她答道：“不会，很小的手术，一天搞定，但会害怕，因为针要打入瞳孔，虽然手术前会注射麻醉膏，但眼睛还是可以看到针打入瞳孔的那一刻。”