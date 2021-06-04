陈欣淇变身游戏主播　逾2000粉丝追随

本地女艺人陈欣淇，近日防疫期间在Twitch开直播打游戏，如今账户已有逾2000名粉丝。陈欣淇长相甜美可人，温婉恬静的外表下，还是个十足的游戏酷爱者。

自防疫措施施行后，陈欣淇平日便在家开直播打游戏，平均一周三四次。经她玩过的游戏有《无尽对决》（Mobile Legends）、《黎明杀机》(Dead by Daylight)、《生化危机》（Resident Evil）、《小小梦魇2》 （Little Nightmares II）以及《如龙》（Yakuza）等等。

欣淇最擅长的游戏是手游《无尽对决》（Mobile Legends），不喜欢恐怖生存类游戏，但她的游戏单里可是有不少恐怖惊悚游戏的。作为游戏主播，与粉丝互动时偶尔要玩粉丝推荐的游戏。胆小不敢玩恐怖游戏的欣淇笑说，“我其实不敢玩恐怖游戏的，比如‘Resident Evil’，为什么要玩这么可怕的游戏，好吓人！”

除了当游戏主播，欣淇平时也会在TikTok上传视频，收获了许多小粉丝。她说，“记得有一次出门，一个小朋友突然跑来问我是不是那个TikTok上的谁谁谁... ...我还挺开心的。”她还开玩笑地说，“有些年龄小的粉丝，可能都没看过我的戏。”

直播上的欣淇风趣健谈，过程不断与粉丝说笑互动，风趣提醒粉丝少出门，“多留在家‘拯救世界’”。

“感谢”疫情改善母女关系

荧幕里的欣淇总是给人“乖乖女”的印象，但这并不是她想让大家看到的自己。她坦言，自己私底下也不是乖乖女，“每次朋友听到有人说我是乖乖女，他们就要开始笑了。”。她告诉记者，可能是自己演了太多“乖乖女”的角色，才让观众有这样的感觉。“我希望可以演一下女强人角色。”

如今，陈欣淇很享受防疫生活，甚至觉得“感谢”疫情。“防疫给了我很长一段时间和妈妈沟通，和妈妈关系变好了，我的情绪也稳定了。”。

近日，母女二人还会在一起做饭，关系融洽，欣淇坦言，妈妈以前几乎从来不进厨房，现在两人却能待在一起做饭了。早前，欣淇在TikTok直播上分享自残过往，因幼时阴影造成心理创伤，常年受到精神困扰。而今情况越来越好，欣淇决定用自身经历鼓舞其他仍活在煎熬中的人。