阔别荧幕3年新剧播出 陈展鹏：怕观众忘了我

（香港讯）陈展鹏主演的电视剧《逆天奇案》播出以来深得好评，收视也亮眼，这是他阔别荧幕三年的新作，他接受《香港01》访问时坦言：“有一段时间真的好期待自己的剧集快点播出，其实有好多原因，天时地利人和。现在第一部出街，好怕观众忘了我，或不喜欢看我了，因为（消失）太久。”

《逆天奇案》不只在香港受欢迎，在大陆也成为不少网站的热搜话题，令陈展鹏重拾信心。他指出演艺圈有太多的竞争：“譬如这部剧，香港市民现在看的戏多了很多，不是说免费的就会看，要好看才会看。好看的，给钱我都要看，如果不好看，免费的我都不看。”他觉得有良性竞争才有进步，自己也很努力，接下来还有三部剧等着播出——《唐人街》《超能使者》《黯夜守护者》。

陈展鹏认为《逆天奇案》有香港的特色和节奏，有大家喜欢看的港剧的感觉。他坦承自己也希望先照顾香港观众的口味：“我们不拍港剧，就没有人拍了，港剧就会消失。音乐也一样，广东歌如果不再唱，就不会再有广东歌了。”

谈及网民认为TVB拍太多警匪片，陈展鹏承认的确有好多类似片种，但他觉得这是香港的文化之一。“其实警匪片是要拍的，但要拍出好素质。”他举例《逆天奇案》在细节上跟以往的警匪片有所不同。

近来重投乐坛

陈展鹏近来重投乐坛，他接受其他媒体访问时透露，歌手路上也曾有失去信心的时候。

他回忆试过紧接着陈奕迅的演出出场，看到有观众听完陈奕迅就离场。“因为实力太悬殊。当年Eason一出道，已经好有实力。”他回想自己出道时的歌曲大多是营造个人形象，没有太多要带出的讯息或感情。

他又说：“其实这件事会让自己害怕，但也可以认清自己，不是说你当歌手出来，就一定有人看。我觉得要清楚当时自己为何会这样，是不是真的有好多不足，有没有认真回听自己唱歌，所以其实是一个很好的进步空间。”

陈展鹏接下来将当节目主持。TVB全新资讯节目《500日后》探讨冠病疫情中的日子，节目请到不少艺人走入社区，采访一些抗疫故事，陈展鹏是主持人之一，节目中还会罕有地展示舞技。