违例群聚练舞 陈零九道歉：不良示范

（台湾讯）34岁的台湾创作歌手陈零九前晚（6月2日）确诊冠病，是台湾演艺圈首位确诊艺人，他所属滚石唱片昨天（6月3日）在面簿公告，陈零九因感染冠状病毒，已由救护车送进防疫旅馆进行隔离。

陈零九因《娱乐百分百》的“狼人杀”游戏单元爆红，与邱锋泽、黄伟晋、赖晏驹、娄峻硕组成“五坚情”，深受年轻人喜爱。

陈零九昨天在防疫旅馆录影片报平安。他提到早前呼吸困难，夜晚有点喘不过气，看了几次门诊，31日做了快筛及核酸检测，快筛是阴性，但前天（2日）晚上被通知核酸为阳性，昨天中午被救护车送到防疫旅馆。

他说：“我从（5月）27日开始觉得呼吸困难，但没有任何发烧、咳嗽等冠病的症状，去门诊照了X光，也是肺部正常。这个病毒只能用检验的方式，所有的症状真的不一定准，我现的状况就是像感冒，心跳会加快，晚上会比较呼吸困难，现在好转蛮多，这次症状多变。”并指“这病毒不是闹着玩的”。

陈零九的同居女友“呼呼”发文：“目前一切安好，隔离在家中等候通知。”陈零九和呼呼一同创立“九茶”手摇饮料店，店长表示，陈零九和呼呼已经将近三个礼拜没到店里，而该店昨天下午进行全面消毒，并提早在傍晚6点打烊，店长跟员工都会去做快筛。

违例群聚练舞

《苹果新闻网》接获读者爆料，指五坚情团员本月2日还去练舞，5人共处密闭空间，违反三级警戒室内聚会限5人以下的规定。

对此，娄峻硕透过经纪人表示2日晚在家，没到现场，陈零九则发文致歉：“是我自己考虑的不够周全，导致五坚情以及舞蹈教室的大家陷入疫情的风波里面，我们绝对没有故意隐藏‘既定的工作’。”

陈零九解释，他就医后被判断是过敏，吃药后状况好转，查询资料发现快筛阴性可以进行自我健康监测，也致电防疫热线询问有工作需求下可否练舞，得到的回应是，政府目前是规范关闭娱乐性质场所等，公司的工作需求不涵盖在此。他担忧舞蹈进度赶不上大家，才会搭乘公司车前往舞蹈教室。

他强调“整个过程我们跟老师们都是配戴着口罩的，这对我们来说不是‘聚会’、‘玩耍’、‘群聚’，而是‘工作’。”没想到结束练舞和录音工作后，他接到核酸检测阳性的电话，立刻通知这段时间的所有接触者，目前参与练舞的3位团员皆在居家自主隔离中。

黄伟晋在面簿发文报平安，“我目前一切安好，谢谢大家的关心”，邱锋泽也在IG限时动态报平安，“目前身体状况良好，我已预约安排自费筛检”。

被爆违例群聚练舞，陈零九说：“身为公众人物的我做了不良的示范，再次跟社会大众道歉。”

陈零九今早（6月4日）再拍影片，他说收到很多人的鼓励和祝福留言，但也不乏指责和怒骂的讯息，他坦然接受所有声音：“如果你们觉得这样心情会好一点，那其实我都接受，因为我确实没有考虑那么周全。”

《娱乐百分百》上月已采线上作业

“五坚情”成员是《娱乐百分百》主持，电视台八大表示：“《娱乐百分百》最后一次录影是5月12日，节目配合疫情，持续暂停录影。5月12日之后，《娱百》团队和零九没有实际接触，皆采线上作业。”

陈零九和小祯、“五坚情”娄峻硕一起主持卫视中文台《CARRY吧玩家们》，卫视中文台表示，节目5月13日最后一次录影，随即暂停录影作业。TVBS也表示，陈零九主持的《食尚玩家鱼肉乡民》最后一次录影是5月14日，之后外景已全面停工。