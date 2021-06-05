“弃子”陈展鹏 打了漂亮翻身仗

（本地讯）最新一期《优1周》封面人物是香港TVB视帝陈展鹏。三年没推出新作，一度被外界视为无线高层的“弃子”，陈展鹏最近接受港媒访问时坦言，因为在荧幕消失太久，深怕观众忘了他，或不喜欢看他的戏了。如今成功以《逆天奇案》杀出重围，打了一场漂亮的翻身仗。

2018年在事业巅峰期选择和单文柔结婚、生女，确实对陈展鹏的事业造成一定的影响，所幸观众对他的喜爱，并没有流失得太快。港姐出身的单文柔婚后回归家庭，乐于当成功男人背后的贤内助，陈展鹏的暖爸形象，同时加分不少。

更多有关陈展鹏婚后的夫妻经和爸爸经，请翻阅本周的封面人物故事。

其他精彩内容有：萧敬腾和钟欣凌的访问，陈罗密欧在新剧《心里住着老灵魂》中首次扮老，“跨国恋”系列是访在2019年嫁给美国老公David的李心钰，介绍韩剧“Move To Heaven”、美剧“Friends: The Reunion”（《老友记：当我们又在一起》）以及李光洙在“Running Man”的经典时刻，食谱为大家推荐植物肉素食谱，旅游则是介绍大家日后可到法国南部的典雅军港土伦（Toulon） 。

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