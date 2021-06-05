台湾首个染冠病艺人 陈零九为违例群聚练舞道歉

（台北讯）歌手陈零九成为台湾演艺圈首个感染冠病的艺人，有同事爆料说“公司压消息”，对此，经纪人驳斥说，陈零九前天才确诊，公司知道后立即紧急发布通知。

34岁陈零九因为主持八大电视《娱乐百分百》的“狼人杀”单元蹿红，与新加坡歌手邱锋泽、黄伟晋、赖晏驹、娄峻硕组成“五坚情”，深受年轻人喜爱。苹果新闻网接获读者爆料，指五坚情团员本月2日还练舞，五人共处密闭空间，违反三级警戒室内聚会限五人以下规定。

对此，娄峻硕透过经纪人说2日晚在家，没到现场，陈零九则发文致歉：“是我考虑不够周全，导致五坚情以及舞蹈教室的大家陷入疫情风波里，我们绝对没有故意隐藏‘既定的工作’。”

他解释自己就医后被诊断是过敏，吃药后状况好转，查询资料发现快筛阴性可以做自我健康监测，也致电防疫热线询问有工作需要下可否练舞，得到的回应是：政府目前是规范关闭娱乐性质场所等，公司的工作需求不涵盖在此。他担忧舞蹈进度赶不上大家，才会前往舞蹈教室。

他强调整个过程团员跟老师都戴着口罩，没想到结束练舞和录音工作后，他接到核酸检测阳性的电话，立刻通知这段时间的所有接触者。

邱锋泽已做筛检

目前参与练舞的三团员皆在居家自主隔离中。黄伟晋说目前一切安好，邱锋泽已自费做筛检，目前在等候结果。邱锋泽原定6月26日要在台北国际会议中心开唱，主办单位3日悄悄宣布演唱会延至11月21日。

陈零九在隔离旅馆录视频说：“我从27日开始觉得呼吸困难，但没有任何发烧、咳嗽等症状，去门诊照了X光，肺部正常。这个病毒只能用筛检方式，所有症状不一定准。我现在的症状就像感冒，心跳加快，晚上会呼吸困难，现在好转多了。”并指这病毒不是闹着玩的。